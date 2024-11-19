TikTok

Oso aterroriza a jóvenes al meterse a su cabaña: Saqueó el refrigerador y se comió sus tamales

En TikTok un grupo de amigas vivieron un momento de terror al ver que un oso había entrado a una cabaña donde estaban hospedadas y quedaron el shock al notar que el animal asaltó su refrigerador comiéndose todo, incluso una bolsa de tamales.

Por:
Lili Diaz.
Video Perrito “perdido” es encontrado rodeado de osos: lo que pasó impactó a todos

Los videos de osos "asaltando" tiendas para robar comida o invadiendo espacios públicos son cada vez más populares en redes debido al crecimiento de la población, pero aún así, verlos en lugares insólitos no deja de causar impresión.

En Internet rondan incontables videos de personas que han experimentado encuentros con estos mamíferos animales y el más viral del momento es uno publicado en TikTok por la usuaria @nattcova1807, el pasado 17 de noviembre.

Oso se escabulle dentro de una cabaña y asusta a un grupo de chicas

En su clip de revela que ella y sus amigas rentaron una cabaña en el bosque, específicamente en el parque ecológico Chipinque, ubicado en Monterrey, Nuevo León. Todo marchaba a la perfección cuando escucharon ruidos extraños en la cocina, la cual se encontraba en el segundo piso.

Fue así que todas decidieron ir a ver, pero para su sorpresa se toparon a un enorme oso negro. Inmediatamente corrieron y se encerraron en un cuarto para evitar que el oso entrara. Con el pánico en el aire, lo que hicieron fue llamar a los encargados del lugar para que las ayudaran, pero al final el animal terminó saliendo por su cuenta.

Tras su retirada las chicas subieron a ver los destrozos que había hecho el oso y para su sorpresa notaron que abrió el refrigerador y se había comido la mayoría de los alimentos como un pastel y hasta una bolsa llena de tamales, lo cual les causó risa.

@nattcova1807

gran acontecimiento el que vivimos siqsi😚🧸 #oso #fyp #chipinque #parati #mty

♬ sonido original - nattcova1807

El oso abrió el refrigerador y se comió lo que había dentro

Al recorrer la cabaña notaron que el oso había entrado por la ventana de la cocina, lo cual les sorprendió porque su tamaño no era tan grande, pero el oso sí lo parecía. Por último revelaron que les sorprendió la entrada del animal, pues aseguran que todo estaba cerrado y no tenía manera de ingresar.

El material obtuvo más de 5 millones de vistas en TikTok y se volvió objeto de risas porque las personas no podían creer con que facilidad el oso entró a la cabaña y por qué dejó al grupo de amigas sin comida, convirtiéndose en un talentoso ladrón.

"El oso: ¿Aquí no era la pijamada real?", "Ok pero, el oso sabe donde buscar, hasta el refri abrió JAJAJJA ", "Es la venganza de cuando Ricitos de oro se metió a su casa a hacer desmadre", "Hubieran dejado mínimo una tacita de café o atole", "Eel oso: wenas tiene miel?" y "El osito sabia que estaban ahi, pero solo comió y se retiró" fueron algunos de los comentarios populares del tiktok.


De acuerdo con los internautas locales, esto no les sorprendió del todo, ya estos animales son vistos con regularidad merodeando cerca de hogares o espacios abiertos que son frecuentados por personas.

Imagen @nattcova1807 / TikTok


TikTok

