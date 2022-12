Mujer vive rodeada de enormes osos negros y los videos de su día a día impactan a Internet

Los osos se volvieron protagonistas de los videos de TikTok gracias a momentos curiosos, como aquel que interrumpió una propuesta de matrimonio .

Mujer convive diariamente con osos negros salvajes y comparte sus videos en TikTok

Una vez más, estos animales que frecuentemente viven en el bosque se volvieron virales gracias a una mujer llamada Susan Kehoe (@susankehoe1), quien en dicha plataforma compartió lo cerca que convive con estos animales de manera diaria.





Si te gustan los videos tiernos y graciosos de mascotas, no te pierdas la serie ‘Best of pets’, la cual puedes ver gratis en ViX.

De acuerdo a la mujer, que aparentemente vive en Estados Unidos, su casa se encuentra en una zona donde los osos negros merodean con regularidad, pero a diferencia de muchos, ella no les tiene miedo, pues lleva años acostumbrada a su presencia.

En sus diversos clips se puede ver cómo dichos animales, ya sean cachorros o adultos, disfrutan de jugar, comer o descansar justo afuera de la casa de Susan.

A diferencia de la mujer que es visitada por un solo venado , ella puede recibir hasta 3 o 4 de estos mamíferos en su jardín y cuando los ve no duda en grabarlos.



Susan sabe lo peligrosos que pueden ser los osos por lo cual no tiene un contacto físico con ellos, simplemente les habla de manera amable.

Aunque en una ocasión cuidó de dos oseznos abandonados, no recomienda acercarse como ella lo hace a estos animales peludos, pues de cierta manera, tiene una relación de respeto con algunos de ellos desde hace años y no ha sido atacada.

"Los videos de osos son de mis memorias y en ningún caso sugiero que repitas mi experiencia", es la manera en que describe su canal de TikTok.

Un oso abrió la puerta de la casa de la tiktoker y el momento se viralizó

Su video más replicado en redes hasta el momento fue aquel que publicó el 10 de noviembre, donde se puede ver cómo uno de estos osos negros logra abrir la puerta de su casa, después se queda en la entrada de manera pacífica y procede a cerrar la entrada usando su hocico para mover la perilla.

El material de apenas 34 segundos, fue visto por casi 19 millones de personas y en la sección de comentarios hubo diversas opiniones.

Así reaccionaron los internautas al oso que sabía abrir y cerrar la puerta

Primero, estuvieron aquellos que hicieron bromas respecto a la habilidad tan peculiar del animal salvaje.

"El oso: '¿Qué nadie te dijo que no le abras a desconocidos?', " El oso: 'No, no, así no era, te tienes que asustar… A ver, otra vez'", "Seguro estaba pensando el animal 'Cierren bien la puerta por que andan diciendo que hay un oso peligroso afuera'" y "El osito: 'Perdón, me equivoqué de casa, disculpe, buenas noches'", son algunas de las opiniones que causaron risas.



Otros quedaron más que sorprendidos por la manera tan tranquila en que Susan convive con la salvaje especie.

"¿Cómo puede estar tan tranquila? Yo veo eso y me muero", "Mis respetos señora, yo hubiera gritado", "Si me pasa me aviento a correr del miedo", o "Tener uno así de cerca me da pavor, la señora bien tranquila como si se tratara de un perro", fueron otros puntos de vista.



Por último, estuvieron aquellos que pensaron que el oso terminó siendo más amable que muchas personas por su manera tan cuidadosa de cerrar la puerta principal.



¿Tú que harías si te encontraras en una situación similar cerca de un oso? Dinos en los comentarios.