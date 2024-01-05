Joven latina afirma que la India "no es un país para cualquiera": sus razones impactan a TikTok

Video Los extranjeros no pueden creer cómo es México: los shocks culturales que más los impactaron

Este 4 de enero, la tiktoker May Chain, reconocida por sus videos de viaje y estilo de vida, se volvió viral en tan sólo unas horas al exponer sus razones del por qué la "India no es un país para cualquiera".

La joven, originaria de Zapopan, Jalisco, es abogada y recorre varias naciones en compañía de su esposo, quien es piloto aviador, por lo que le gusta compartir sus experiencias en el extranjero.

¿Por qué la India "no es para cualquiera"?

En uno de sus viajes más recientes, la influencer hizo el llamado 'Círculo Dorado', visitando las regiones de Jaipur, Nueva Delhi y Agra en India, después de lo cual dio en un video, posteado desde su cuenta de TikTok @solomaychain, 5 razones por las que este no es un país para cualquier viajero y estas son:

1. "El país huele muy fuerte"

May recomienda que no vayas si eres una persona muy sensible a los olores, ya que la India posee un fuerte olor, no por las personas (explicando que cada cultura tenemos un aroma característico), sino porque existen muchos animales, basura en la calle y se cocina con muchas especias.

2. La comida tiene muchas especias

La tiktoker asegura que podrías pasarla mal si eres una persona especial con la comida, ya que cocinan con muchas especias, en especial el curry.

"A mí en lo personal me encanta y la comida se me hizo buenísima, pero si no es tu tipo de comida le vas a sufrir", expresó.

3. No es apta para personas con TOC's

La joven opina que las personas con trastornos obsesivos compulsivos (TOC's) de limpieza podrían no sentirse bien en esta cultura y dio como ejemplo un video viral sobre una chica que tuvo un shock cultural muy fuerte al ir por primera vez a este país y encontrarlo sucio, lleno de basura y con muchas cosas en la calle.

"Sí es una realidad, a mí no me importa, yo como que fluyo mucho y no sufro demasiado por ver caos, pero sí en la India hay mucho caos. Es un país precioso, a mí me encantó, pero, o sea, hay desorden desde el tráfico hasta las calles", compartió.

@galaniax Identificadisima con la chica que llora al llegar por primera vez a la India, le puede pasar a cualquiera💗 Bendiciones amigas⭐️ ♬ All Eyes on Me - Montana

4. La pobreza es un problema

La influencer opina que la pobreza extrema es algo muy duro en el país, que "duele mucho y sí te parte el alma", ya que hay niños pidiendo dinero o comida en la calle en un nivel superior de precariedad.

5. No es apto para mentes cerradas

May asegura que el viajar a la India debe ser para personas que tengan la mente abierta o que quieran abrir su mente, sin prejuicios, que puedan no ser tan propensos a shocks culturales fuertes.

¿Qué opinan los internautas sobre estas razones?

El listado de la joven impactó en Tiktok, donde varios usuarios de la red social expresaron su contundente opinión al respecto.

"La India es un asco. No vale la pena, al igual que París", "Cada que veo videos de la India sólo pienso en lo horrible que sería para mí, porque tengo olfato de perro", "¿A qué se va a la India?", "La India y México son lo mismo", "Yo sólo quisiera ir a ver el Taj Mahal y regresarme, no creo aguantar tanto condimento y la ciudad en sí", "Hace casi un mes me tocó estar al lado de un hombre de la India en un vuelo y es el olor más desagradable que he olido en mi vida y eso que fui criminalista", escribieron.



El video ya tiene casi 358 mil reproducciones, más de 20 mil 'me gusta' y cientos de comentarios.