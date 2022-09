Captan a oso "asaltando" una tienda y el video causa furor en TikTok: roba dulces y chocolates

Christopher Kinson, es un cajero de 54 años que labora en una tienda 7-Eleven ubicada en Olympic Valley, California. En su cuenta de TikTok (@fmunna83pk) comparte una serie de videos en los que se aprecia como un oso grizzly continuamente entra a robar mercancía.

En los clips se puede ver al mamífero entrar tranquilamente por la puerta principal, tomar unos bocadillos y salir sin hacer demasiado ruido o alboroto. Por esta razón,el comportamiento inusual del animal pone de cabeza al Internet, haciendo que sus divertidos videos generen millones de reproducciones.





Enorme oso grizzly roba dulces a una tienda, pero lo hace con modales

El primer encuentro de Christopher Kinson con el oso ocurrió el 1 de septiembre de 2022, y el cajero habló sobre el incidente con el medio 'Jam Press', en una entrevista publicada el 14 de septiembre:

“Es divertido. Es como si fuera deliberadamente educado tomar una barra de chocolate a la vez, es casi como si tuviera modales. [Pero] al principio me sorprendió. Vi la puerta abierta, y no vi un torso, así que dije: ‘Es un oso'. Siempre mantuve mi distancia y tenía la puerta trasera cerca de mí para poder escapar si me cargaba. Al principio tenía miedo, pero solo quieren comer. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado. No sabemos exactamente qué están pensando”.



Desde entonces, el animal salvaje comenzó a presentarse en el local con mayor frecuencia, especialmente en el turno nocturno en el que labora Christopher, quien ha intentado detenerlo sin éxito alguno. Como el día en que usó una escoba para atrancar las puertas y el oso hizo todo lo posible para abrirlas.



Y es que, de acuerdo con la información que Christopher Kinson reveló en su entrevista a 'Jam Press', en los videoclips que sube a TikTok el oso se ve más pequeño de lo que realmente es; por lo que al inicio le asustaba su presencia.

Sin embargo, con el tiempo se fue acostumbrando y entendió que el animal solo buscaba comida, ya que sus visitas solo son para tomar un bocadillo.

"Los videos realmente no le hacen justicia. El oso es entre un 20 y un 30 por ciento más grande en la vida real. Al principio estaba asustado, pero después de 15 o 20 segundos, estuve bien porque entró, olfateó y luego salió. Una vez que obtuvo la comida que quería salió por la puerta”.

Usuarios de TikTok reaccionan al oso grizzly que roba dulces

Con la viralidad de las travesuras del mamífero, muchos internautas se han mostrado cautivados y así lo dieron a conocer en la sección de comentarios:

“Al cajero solo le queda decir: ‘vuelva pronto, váyase por la sombrita y con cuidado'”, “El oso se va en plan ‘Don, ahí me lo apunta en la lista, luego le pago’”, “Esto me recuerda a la película ‘Open Season’ (‘Amigos salvajes’ en Latinoamérica)”, “Aquí el oso sale ganando, solo me angustia que escoge puro chocolate ¿no le hará daño como a los perros?” o “El cajero graba todo para que su jefe le crea”.



¿Qué te parecieron los videos de este oso “ladrón”? Cuéntanos tu opinión al respecto.