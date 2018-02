Noelia ofrece 2,500 dólares de recompensa por su celular: "No tiene nada que le sirva a nadie"

ATENCION NORTH LAS VEGAS. $2500.00 Dls de Recompensa. Si vives en el Area de Ranchos de la Lincoln St. Por el Pollo Mobil En North Las Vegas y encontraste un Celular Dorado Galaxy que tiene grabado el nombre NOELIA. SE LOS SUPLICO ME CONTACTEN. NO CONTIENE NADA QUE LE SIRVA A NADIE MAS, CONTACTOS, CATALOGOS Y FOTOS FAMILIARES. *Aclarando para esas personas sin oficio que van dejar mensajes fuera de Lugar. Te Daremos $2500.00 en Efectivo sin Hacer Preguntas, ni Reportes. Solo me interesa mi Celular. Escribe a noeliamanager@gmail.com o DM YO LO EXTRAVIE Y NO HAY REPORTE. *Si tu lo encontraste, me haria muy Feliz darte $2500.00 y yo Recuperar mi Celular Principal. 🙏

