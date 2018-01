Ninel Conde denuncia extorsión (y publica la foto con la que querían chantajearla)

“La gente no sabe qué hacer para dañarte”, dijo Lupillo Rivera cuando se difundió una muy explícita foto de él completamente desnudo, en la que dejaba ver su virilidad. Al hermano de Jenni lo habían presionado para no dar a conocer la imagen, pero él no cedió. Foto: Grosby Group / Getty Images / Mezcalent | Univision

0 Compartir