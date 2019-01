Aunque el actor estadounidense Kevin Spacey se veía muy tranquilo cuando acudió a la corte este lunes, y se declaró inocente de los cargos de agresión indecente a un joven mesero, las acusaciones en su contra no paran. Ahora su propio hermano arremetió contra él calificándolo de ser un ¨pervertido sexual¨ y ¨lo peor de lo peor¨.

En una entrevista concedida a RadarOnline.com, el hermano del protagonista de 'House of Cards', Randy Fowler, dijo: "El verdaderamente cree que porque es actor la sociedad debe darle un pase, y que así como lo han amado por esos personajes diabólicos de sus películas, también tienen que amarlo como un pervertido sexual. El es lo peor de lo peor ".

También aseguró que esta conducta no es algo reciente, que es algo que ha mantenido durante unos 40 años, y que cuando salió la primera acusación en su contra, en el 2004, "logró esconderla debajo de la alfombra. Pero yo sabía que era solo cuestión de tiempo. El ha destruido muchas almas". Además agrega: "Es extraño, pero no tiene remordimientos por su comportamiento... "No tiene agallas ni vergüenza".