Mhoni Vidente y el Brujo Mayor 'resuelven' el caso entre Julián Gil y Marjorie de Sousa

Tanto Piqué como Shakira desmintieron la separación en las últimas semanas con pequeñas pistas que dieron en redes sociales y entrevistas a medios. Los fans ya habían dado por hecho que todo estaba bien hasta que Mhoni Vidente, la misma que predijo el terremoto de México, dijo en su programa: "se va a independizar Cataluña de la situación de España. Viene un presidente nuevo, que veo que va a ser futbolista para Cataluña, para Barcelona, que viene siendo Piqué. Aunque no lo crea, yo veo a Piqué siendo presidente y a parte de España. Qué lamentable situación la que está viviendo Piqué, que ya está separado de Shakira; que yo veo, realmente la separación por cuestiones no muy conformes y veo a Piqué saliendo con alguien más, que no es mujer, que lo veo que siendo un hombre, está saliendo con alguien más y Shakira va a tener que empezar ya la gira. Después vamos a saber con quién andará Piqué, que va a ser un futbolista".

