“Me paso de buena”: Lucía Méndez explica así por qué rompió su pantalón

En entrevista con el diario mexicano 'Reforma', la actriz dejó claro que sí se somete a tratamientos pero sin utilizar el bisturí: "Soy una persona que tiene muy buena genética, sí me he hecho mis arreglos, pero no me la paso en el quirófano. No soy muy de bótox, pero tengo un dermatólogo muy bueno de cabecera y uso los cosméticos adecuados“. Foto: Mezcalent | Univision

0 Compartir