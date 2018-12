Maribel Guardia revela qué es lo que le "deprime" de la época navideña

“La Navidad es una época para dar, pero, a mí me pone un poco triste siempre . Me deprime ver la publicidad, que es todo vender, vender y vender”, confiesa sin tapujos la actriz y cantante Maribel Guardia .

A través de los años, ver los centros comerciales con tanta gente buscando regalos y el consumismo desmedido, la ha llevado a reflexionar y pensar en los más necesitados. “Algunos tenemos acceso a eso, pero, no todos lo tienen, entonces debe ser muy triste no tener para comprarle un juguete a tu hijo, no tener para darle un regalo a tu marido. Creo que es una época para recordar a los que menos tienen”, aseguró.