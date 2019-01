Mariana Garza y Pablo Perroni confirman que se divorcian luego de 12 años de matrimonio

A Perroni un reportero le preguntó si era gay y respondió que no le gusta etiquetar a la gente: "Soy un ser humano que se enamora de otro ser humano, me he enamorado de un hombre y me he enamorado de una mujer", dijo Pablo Perroni agregando que nunca le "ha dado pena o pudor hablar de eso”.