Mariah Carey le pide perdón públicamente a la actriz Meryl Streep... ¿qué le hizo?

"Querida Meryl (Streep), por favor perdóname", lee el tuit más reciente de la cantante Mariah Carey, quien lamentó haberle robado la silla a la célebre actriz este domingo, durante la edición 75 de los premios Globos de Oro, en Beverly Hills, California.

Mariah Carey, que estaba nominada al Globo de Oro a la mejor canción original, por 'The Star', contó que durante un receso se levantó de su mesa para ir al baño y no llegó, por lo que al reanudarse la transmisión del evento, se vio obligada a sentarse en la primera silla disponible, "que estaba justo al lado derecho de ( el laureado director) Steven Spielberg". La madre de Monroe y Moroccan esperó a que pasara el segmento y durante la próxima pausa comercial se movió a la mesa donde la esperaba su novio, Bryan Tanaka.



Cual no sería su sorpresa al mirar hacia el asiento que había usurpado brevemente y notar que le había sido asignado a Meryl Streep, nominada a mejor actriz por su interpretación en 'The Post'.



(me) Dear Meryl, please forgive me!!! 🙌🙌

(MERYL STREEP) You can take my seat any time! 😂😂

💖💖💖💖