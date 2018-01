Mamá del actor mexicano acusado de asesinato clama por justicia: “Mi hijo es inocente, ni siquiera estaba en México”

Patricia Arenas Reyes, madres de Alejandro Axel Arenas Reyes , el actor mexicano señalado como presunto homicida de la joven argentina Karen Grodzinski, hizo pública una carta firmada por ella misma en la que exige justicia en el caso y en la cual asegura además que su hijo es inocente.

En la misiva, difundida por la periodista Yuriria Sierra a través de sus redes sociales, la mamá del joven de 27 años señala que “ Es doloroso y terrible el hecho de que la autoridad encargada de procurar justicia, acuda a prácticas inquisitivas y por tratar de resolver por la vía rápida, sin haber investigado realmente e incurriendo en errores como el de consignar a la persona equivocada”, al mismo tiempo que aseguró que Axel es inocente y que le están causando daños irreparables tanto a su hijo y a su familia como a la sociedad en general.



publicidad





Karen Grodzinski, la argentina de 23 años, fue hallada muerta el pasado 27 de diciembre en un hotel de la Ciudad de México. El cuerpo, encontrado por empleados del establecimiento, presentaba un disparo en la cabeza. Axel Arenas fue identificado como su acompañante, además de ser vinculado al delito porque su casco y motocicleta coincidían con los del asesino, que fue captado en un video a su salida del hotel.

En la misma carta, que consta de dos hojas, la madre del actor confiesa que la acusación en contra de su hijo se hizo sin pudor, sin conocer realmente los hechos y afirmando la culpabilidad del joven, aun cuando -asegura- no fue él quien realizó el asesinato: "El día de hoy he decidido presentarme y dar la cara… de gritarle al mundo entero que mi hijo Alejandro Axel es inocente, que él no se encontraba en nuestro país el día en que alguien le arrebató la vida a Karen, que él estaba de vacaciones disfrutando de su vida, de su libertad”.

Confesó que actualmente el caso está en manos de un buen equipo de abogados y se están recolectando las pruebas necesarias para demostrar la inocencia de su hijo. La mamá de Axel también aseguró que tiene fe en que todo este asunto termine pronto y las autoridades actúen de manera eficaz: "Al no investigar como deben, están permitiendo la delincuencia, perdiendo el tiempo y recursos valiosos, ya que en lugar de encontrar y consignar con pruebas verídicas a los verdaderos culpables (...) no se hace justicia ni se detiene la inseguridad".



La señora concluye la carta diciendo que solo le resta confiar en la justicia mexicana y en que las autoridades responsables del caso no se dejarán intimidar por la presión generada en este caso que se volvió un asunto mediático, además de que espera que se aprecien las pruebas ofrecidas para demostrar la inocencia de su hijo.

El pasado 3 de enero le fue dictada prisión preventiva a Axel Arenas, por lo que continuará el proceso recluido en un penal de la Ciudad de México. El actor es acusado de feminicidio agravado, por lo que el juez de Control determinó que el próximo 8 de enero tendrá una audiencia de vinculación a proceso, es decir que se presentarán los resultados de la investigación así como las pruebas que se tengan y que lo vinculan al delito.