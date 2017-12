Luis Fonsi lleva su amor a Puerto Rico en Navidad

En el mes de mayo Luis Fonsi declaró en un program de radio en Colombia, que Daddy Yankee no fue la primera opción para grabar el sencillo, sino el cantante Nicky Jam, pero: "Estaba a punto de sacar un tema (Nicky) y no podía tener dos al mismo tiempo en la radio". Estas declaraciones al parecer no le agradaron del todo a Yankee, quien a partir de esa fecha, prefiere no hablar del asunto.

