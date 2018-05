Los sacrificios de Angélica Vale al estar lejos de sus hijos: "me entra una angustia en el pecho"

“Me cuesta muchísimo... todos los domingos me vengo y los dejo en casa llorando ese camino de los domingos al aeropuerto es horrible y me entra una angustia en el pecho”, confesó la actriz mexicana.

‘La Vale’ - como también la conocen- hace todo lo posible para que sus dos hijos Angélica y Diego, de 6 y 2 años de edad, no resientan tanto su ausencia: “ La tecnología ayuda muchísimo calma los nervios y ayuda de una manera impresionante”.

Todos los días la artista les hace una videollamada para hacer la tarea con ellos: "El FaceTime es maravilloso todos los días nos conectamos y Angélica hace la tarea con ellos tipo conferencia con la tableta en la mesa , come con nosotros, de verdad es una mujer admirable que ama a sus hijos”, añadió Angélica María, quien es la persona que está físicamente con los pequeños en la ausencia de su hija.

“Si mi mamá no estuviera en Los Ángeles, tampoco podría haberme venido a trabajar a México porque mi marido los lleva a la escuela pero ella los recoge y está con ellos siempre, lo cual le agradezco muchísimo”.

Angélica Vale estudió la posibilidad de traerse a Angélica y Diego al país mexicano en lo que dura el proyecto: “Pero, no es opción, tendría que haber sacado a la niña de la escuela y ya domina el inglés, ahí va con el francés, los separe al principio y me traje a Diego pero tampoco resultó bien. Creo que es una buena decisión dejarlos, aunque me duela el alma”.