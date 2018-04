"¿Un señor que le pegue a mi hija? Ella no se deja": Angélica María

Angélica María defiende a su yerno, Otto Padrón, de los rumores que aseguraban su hija Angélica Vale era víctima de violencia física y que se estaba separando de él: “La gente sabe que son chismes, pero cuándo se va a aparecer un señor que le pegue a mi hija, dónde. En primera no se deja y segundo, no se casa con uno así”.

Angélica María cuenta con más de 60 años de carrera artística, En ocasiones le han propuesto hacer su bioserie para televisión, sin embargo no está segura de aceptar tal oferta, pues asegura que ella contaría toda la verdad sobre su vida -ya que no tiene nada qué ocultar- pero teme que tal vez incomodaría a más de una persona: “Me han pasado muchas cosas fuertes en mi vida, hay mucha gente que ya se fue y no sé si me atrevería a hablar de ellos, porque yo diría sólo la verdad y no sé cómo lo tomarían los familiares de los personajes que ya fallecieron”.