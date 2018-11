Lo llamó "pedazo de mier..", pero a 7 meses del engaño Khloe Kardashian dará gracias con Tristan

Khloe Kardashian no ha negado que las infidelidades de Tristan Thompson , padre de True, su única hija, le hicieron daño. De hecho, el pasado domingo, a través del programa 'Keeping Up With the Kardashians' , el público que sigue a la mediática familia pudo escucharla por primera vez hablando desde el dolor, en plena crisis de pareja, refiriéndose al basquetbolista como "un completo pedazo de mier..."

Aunque a Khloé Kardashian esos hechos la trastornaron, se propuso que ninguna energía negativa empañara la llegada al mundo de la bebé. True no se lo merecía y así no lo había soñado . Durante el parto reinó la paz, pero con el paso de los días, hubo espacio para el desahogo sin filtros.

La tercera de las hijas de Kris Jenner sabía que estaba en un momento vulnerable y no quería tomar una decisión tajante bajo esas condiciones. Le pidió a su mamá y a sus hermanas que no pelearan con Tristan Thompson y sería ella quien, c on el tiempo, decidiría si valdría la pena seguir o no junto al basquetbolista canadiense de 27 años.