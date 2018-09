Las hijas de Daniela Castro reaccionan al arresto de su mamá, quien fue acusada de robar

Fue a través de dicha red social como las jóvenes defendieron a su madre . La primera en hablar fue Daniela, su primogénita, quien compartió el siguiente mensaje a través de sus stories: “Te amo. Gracias por todo ma. No puede haber mejor persona que tú, siempre voy a confiar en ti , en las buenas y en las malas”.



Mientras Alexa, se segunda hija, publicó otra foto en apoyo a su madre también en sus stories de Instagram: “Te amo mamá, no puede haber mejor ser humano que tú. Muchas gracias por todo y sin duda tengo muy claro qué tipo de persona eres y el tipo de valores que me has enseñado”.