La tragedia que mató a la hija de Norma Lazareno: "Yo morí un poco con ella"

El teléfono sonó en la residencia de la actriz Norma Lazareno, al sur de la ciudad de México, la noche del viernes 27 de junio de 1997, poco antes de las 11 de la noche. La actriz, que recién había llegado de dar una función de la obra teatral ' La Señora Presidenta', al lado de Gonzalo Vega, y que llevaba seis exitosos años en escena, contestó en el recibidor, decorado con buen gusto y presidido por un retrato al óleo de ella, en su juventud.

- Mamá, soy yo.

La voz era de su hija, Norma Paulina Ferrel del Villar, una vivaz joven de 19 años, más conocida por el nombre artístico de Paulina Lazareno, que había decidido seguir la carrera de su madre y de su padre, el también actor, Pablo Ferrel, de quien Norma Lazareno se había separado un par de años antes. Desde el momento en que su padre había dejado el hogar familiar, la joven había sido el principal apoyo de su madre y su constante compañía.

- Hijita, ¿dónde estás?

- Voy saliendo de la casa de Nicandro ( Díaz, productor de telenovelas). ¡Tengo buenas noticias! Ya voy para allá. Esa fue la última vez que hablaron madre e hija. Antes de una hora, la joven estaría muerta y la vida de la actriz quedaría trastocada para siempre.



La chispa de la vida

Paulina nació el 10 de octubre de 1977 en el Hospital Español de la Ciudad de México. Desde el primer momento, diría su madre en numerosas ocasiones, fue la chispa que iluminó su vida. Era la hija única de Norma Lazareno (nacida Marina del Villar Silva) y Pablo Ferrel, ambos actores, por lo que no fue de extrañar que quisiera seguir sus pasos.

Hija de un cantante de ópera - Francisco del Villar, que tenía el nombre artístico de Francisco Lazareno y formaba parte de la compañía nacional de Bellas Artes - y de doña Francisca Silva , que viviera hasta los 104 años de edad, era la única hija entre cuatro hermanos y creció en un mundo cercano al teatro y al cine, por lo que a los 15 años hizo su primera aparición en una película con un pequeño papel en 'Maldita Ciudad', al lado de Arturo de Córdova.



Su madre apoyó su vocación artística con una sola condición: " Tienes que estudiar. No quiero que seas una improvisada".



La joven estuvo de acuerdo y en 1956 entró a estudiar a la Academia Andrés Soler, que dependía de la ANDA (Asociación Nacional de Actores). Algunas de sus compañeras de generación fueron Kitty De Hoyos, las hermanas Teresa y Lorena Velázquez, Jacqueline Andere y Maricruz Olivier. Con su disposición para aprender, la joven fue una de las más aventajadas de su clase y, al graduarse, eligió su nombre artístico para homenajear a su padre: "Podía haberme llamado Marina del Villar, porque ese es mi nombre de pila, pero entonces se estilaba que buscáramos un nombre artístico, a veces combinando partes de tus nombres o inventándote uno. Mi papá usaba el apellido ' Lazareno' para cantar en la ópera y su favorita era ' Norma', que es la obra más famosa del compositor Vincenzo Bellini y la primera que él cantó, así que cuando terminé mis estudios y me fui a dar de alta en la ANDA, me registré así".



Al principio, Norma trabajó exclusivamente en cine y tuvo numerosas participaciones muy destacadas en cintas como ' Don Juan 67', al lado del seductor galán Mauricio Garcés, ' Estrategia matrimonio', con Silvia Pinal; las dos clásicas cintas de terror 'Hasta el viento tiene miedo' y 'El libro de piedra' e incluso un memorable 'cameo' en la célebre cinta ' Los Caifanes', con Julissa y Enrique Álvarez Félix - de hecho, es ella quien dice una de las mejores líneas escritas por Carlos Fuentes en el guión ' Los iconoclastas, casi siempre terminan de iconolacras'-. En 1970 apareció como ' Mónica', la antagonista en la célebre primera versión de la telenovela 'La Gata', que fue un éxito sin precedentes y la hizo una de las actrices más populares de su generación.



La incertidumbre llega

Era más de la una de la mañana cuando Norma Lazareno despertó en su habitación, para darse cuenta de que su hija no había llegado todavía. La quietud de la casa era ominosa. Un mal presagio le apretó el corazón y de inmediato fue a la recámara donde toda su vida había dormido Paulina. Ahí estaba todo tal como lo había dejado antes de salir esa tarde rumbo a su entrevista de trabajo con el productor: sobre el tocador, sus maquillajes y sus perfumes -le gustaba mucho el 'Colors' de Benetton, y tenía una botella a medias -, fotografías con sus amigas en vacaciones familiares. Animales de peluche, discos compactos. La puerta del clóset abierta.

Norma sintió incertidumbre, angustia. Recorrió toda la casa, sin encontrarla. En el garaje no había rastro de su coche. Preocupada, comenzó a hacer llamadas telefónicas; la primera, a Pablo Ferrel, de quien estaba separada hacía casi dos años y que se había mudado a vivir a un apartamento no lejos de ella. Mientras él se desplazaba hacia San Ángel para estar con Norma, ella comenzó un rosario, cada vez más desesperado, de telefonemas para tratar de ubicar el paradero de Paulina.



"Fue espantoso", recordaría la actriz, años más tarde en una extensa entrevista al programa ' Con un nudo en la garganta', "no la podíamos encontrar por ningún lado. Pablo hacía llamadas, yo hacía llamadas y luego dejábamos el teléfono, porque teníamos miedo de que Paulina fuera a llamar y estuviera ocupada la línea. Jackie (Andere) y Chantal llegaron a acompañarme, sin que importara la hora. Jackie es madrina de XV años de Paulina... y ellas estuvieron aquí conmigo y yo no podía llorar, no podía hacer nada, más que esperar a que apareciera, a que hubiera una señal, algo...".

Finalmente, cerca de las dos de la mañana fueron contactados por la policía. El auto se había volcado en un paso a desnivel, muy cerca de la casa. Aunque al principio no quisieron confirmarlo, después se supo que la muerte de la conductora había sido instantánea. La habían identificado por su credencial de elector, apenas emitida en su cumpleaños anterior. Era preciso, explicó uno de los agentes, que se presentara alguien a identificar el cadáver.



Fue hasta ese momento, cuando dijeron "cadáver", que Norma Lazareno, que había estado de pie y alerta durante la espera, dio un paso, luego otro, extendió sus brazos hacia la nada y enseguida, frente a su todavía esposo ( Pablo Ferrel fue el encargado de reconocer el cuerpo de su hija) y de sus amistades, que corrieron a sostenerla, se desplomó.