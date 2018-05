“La pasé de la fregada”: Montserrat Oliver revela cómo le robaron las fotos íntimas que se tomó con su novia

“Hay gente que, de verdad, si tú tienes la computadora prendida o tu celular y conectados a internet, te pueden hasta prender la cámara y verte. La pasé de la fregada porque yo siempre me he cuidado y he cuidado las fotos que he hecho”, confesó Montserrat.

Además, señaló que las instantáneas fueron tomadas por un fotógrafo profesional , pero que eso no daba derecho a hacerlas públicas: “Sí, a lo mejor estuvo mal tomarme las fotos, eran unas imágenes que me tomé con un fotógrafo porque quise tomármelas … ¡¿Y?! Como si la demás gente no se las tomara también”, explicó a la periodista Adela Micha.

Montserrat Oliver recalcó que, aunque en su momento hizo la denuncia correspondiente a la autoridad encargada de este tipo de delitos en México, hasta el momento su caso no ha tenido una resolución: “ La Policía Cibernética de México nunca me dio razón de nada, nomás se metieron a mi casa y ¡ufffff!… Son malísimos, no me dieron razón, nunca me dieron un dato ni me dijeron nada; digo, no los quiero ofender, pero nunca me dijeron en qué terminó nada”.