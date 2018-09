La misteriosa foto de ¿Meghan Markle? que tiene a internet vuelto loco

Petrillo, reportera de la cadena CBS en Florida y especializada en temas de entretenimiento y estilos de vida, anda de vacaciones en Inglaterra y este miércoles no pudo contenerse cuando mientras caminaba junto a otras personas cerca del palacio de Kensington , divisó a una "hermosa mujer, con un aire familiar, justo a las afueras de la residencia privada" del príncipe Harry y la exactriz estadounidense Meghan Markle. Le tomó una foto y la colgó en Twitter, detallando además: "Meghan!? Su perro estaba haciendo sus necesidades. Ella no pudo ser más dulce". Selló su tuit con la etiqueta #princessespickuppooptoo (Las princesas también recogen las cacas).

Este último comentario le valió críticas a Petrillo, pues varios de sus más de 5,000 seguidores le recordaron que Meghan Markle no tiene ni tendrá el título de princesa , sino que es duquesa de Sussex. La controversia no se centra en ese punto que, una reportera especializada en estos temas, no debió pasar por alto.

El verdadero debate es sobre si es Meghan Markle o no la mujer que aparece en la foto . Hay quienes le han dicho a Petrillo que esa foto es vieja y que en Tumblr aparece registrada en el 2014. Sin embargo, la reportera insiste en que la foto la tomó ella, que había otras personas que fueron testigos del encuentro y añadió que hasta logró acariciar al perrito. "Estoy acá de vacaciones, no trabajando. La vi, como algunos otros", comentó.

Otras personas se han enfocado en el perro, apuntando que ese no es el de Meghan Markle y dando por hecho, sin base alguna, que la duquesa no tiene otras mascotas. También se señala el asunto de la ropa, que sería muy calurosa para el clima actual en Londres. Y hay quienes no creen que sea la retirada actriz, pues no ven oficiales de seguridad protegiéndola.