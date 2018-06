Kim Kardashian está segura de que Trump no la usó para mejorar su imagen política

La estrella televisiva Kim Kardashian no sintió que el presidente republicano Donald Trump la usó para ganar favor político y congraciarse con los sectores marginados de este país, ni que el acto de reunirse con el mandatario para abogar por la excarcelación de Alice Marie Johnson legitimó su gestión.

“No creo que me vaya a usar. Al final del día, me escuchó . Hicimos el trabajo. ¿ Para qué podría usarme ?”, afirmó a preguntas del abogado y comentarista de noticias Van Jones , quien tiene un programa con su nombre en CNN.

Ese encuentro entre una de las estrellas del programa de telerrealidad ‘ Keeping Up With the Kardashians’ y el mandatario provocó un fogoso debate en las redes sociales, donde muchos cuestionaron la capacidad y las credenciales de la socialité para tratar un asunto tan denso como la reforma penitenciaria.