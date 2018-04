JLo provoca que se le 'caiga la baba' a Miguel Ángel Silvestre

Esta no es la primera vez que Miguel Ángel hace público su gusto por Jennifer , el pasado 25 de mayo reveló en su cuenta de Instagram lo siguiente: “Una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar ‘Jenny from the block’. Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. ¡Ella es un sueño! ”.

El artista se puso a ensayar algunos pasos de baile por si la intérprete de 'On the Floor' lo invitaba a subir a bailar con ella su sencillo 'El anillo': "Tengo que empezar a ensayar, por si acaso, no vaya a ser que diga el español este no tiene ni idea de bailar y que no, que nosotros también tenemos nuestro swing, nuestros pasitos”, así lo compartió en (tono de broma) en su cuenta de Instagram horas antes del evento.