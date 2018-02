Jennifer López y A-Rod cumplen su primer año juntos: ella le regala una canción y él aguanta un abucheo

Jennifer López y Alex Rodríguez celebraron su primer aniversario este sábado, mientras ella ofrecía un show en Minneapolis en el que frente a 8,000 personas le dedicó una canción y lo subió al escenario. En ese terreno, su "macho" no resultó tan "bello".

Y es que en 'The Armory', sede del espectáculo, había seguidores de Jennifer López que son fanáticos de los Medias Rojas de Boston, eterno rival de los Yankees de Nueva York, equipo del cual A-Rod fue una estrella hasta su retiro, hace más de dos años.



La 'Diva del Bronx interpretó éxitos como 'Waiting for Tonight,' 'Jenny from the Block', 'On The Floor' y 'I’m Real', entre otras.

Poca mella hizo en el abucheo en el ánimo de A-Rod, pues durante su carrera en el béisbol los gritos de los adversarios eran la orden del día. Además, el hoy día empresario y comentarista deportivo tenía una sonrisa que no se la despintaba nadie. El hombre estaba en las nubes pues por primera vez, JLo interpretó públicamente su nuevo sencillo, 'Us', y se lo dedicó.



Jennifer Lopez brought out Alex Rodriguez at the Patriots postgame party tonight, which brought out boos from the New England crowd. pic.twitter.com/u7PYdiFUBb