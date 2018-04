Jennifer López estrena 'El anillo', la indirecta más directa para A-Rod (aunque ella lo niegue)

En entrevista con Ebro Darden, para Beats 1 , Jennifer López insistió en que el tema no tiene nada que ver con su realidad, porque, como ha dicho en otras ocasiones, no quiere "apresurar nada" . Dijo que con 'El anillo', compuesto por Oscar Hernández y Jesús Herrera, conocido como 'DalePlay' , busca seguir empoderando a las mujeres en estos tiempos de tantos cambios. Adelantó que si ahora pregunta "dónde está el anillo", en su próximo sencillo la interrogante a la pareja será "dónde está mi dinero" .

Cuando Darden le preguntó si lo que buscaba era convencerlo de que realmente ella no quería que A-Rod le entregara un anillo, la 'Diva del Bronx' le espetó: "No tengo que convencerte de nada. Nosotros estamos bien. Yo no quiero acelerar las cosas porque ya lo he hecho (y las relaciones no han funcionado). Ahora estamos viviendo el mejor momento de nuestras vidas, nuestros hijos se aman (y estamos disfrutando) de todas esas cosas buenas que uno pide al universo".