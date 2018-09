Jerry Bazúa se cansó de hacerle coro a Paulina Rubio y denuncia que hace 4 meses no sabe de ella ni de su hijo

Hace dos meses que el cantautor de regional mexicano Gerardo 'Jerry' Bazúa confirmó su separación de la cantante Paulina Rubio , con quien no quedó en buenos términos pues este martes, él tomó sus redes sociales para enviarle un mensaje a Eros, el hijo que procrearon juntos, de apenas dos años.

La emotiva publicación no duró mucho en el perfil de Bazúa, pero sí lo suficiente para que otros la vieran y la reprodujeran. Junto a una foto del pequeño, Bazúa escribió: "Eros, llevo más de 4 meses suave y sutilmente (aludiendo al nuevo tema de Paulina) esperando saber de ti, pues tu mamá está desaparecida , como si yo, tu padre, hubiera muerto. Eso, por el momento, no lo sabes tú, pero tu mamá @paurubio sí lo sabe", denunció.

Para el cantante, que se enamoró de Paulina Rubio mientras participaba en la competencia La Voz, en el 2012, la situación no es nueva: "Haciendo las cosas pacíficamente no ha funcionado nada, para variar, pues no es la primera vez que tu mamá lo hace".