No la escucha, ni la oye y tampoco la siente: Paulina Rubio "no necesita" un 'challenge' como el de Thalía

Al llamado 'Thalía Challenge' se han unido miles de personas a nivel mundial y famosas como Carmen Salinas y Alejandra Guzmán , por mencionar algunas. Quien con toda probabilidad no se sumará y tampoco se inventará algo similar es Paulina Rubio , su excompañera en Timbiriche, pues según declaró su madre, la actriz Susana Dosamantes , "ella no lo necesita".

La intención de la madre de Paulina Rubio no era hablar del tema, pero durante una entrevista que concedió al programa radial 'Farándula FM' sobre la obra 'Las Recogidas', a Dosamantes le preguntaron del famoso "me escuchan, me oyen, me sienten" de Thalía, que se transformó en un fenómeno a través de las redes sociales. Lejos de entrar a valorar el 'challenge' o dignificarlo interpretando alguna de sus frases, la actriz de carácter replicó que en estos momentos, su hija está en otra onda.