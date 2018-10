Jennifer López se desnuda para una revista y admite qué le duele a sus casi 50

Cubriendo solo la parte izquierda de su cuerpo desnudo con una capa verde, Jennifer López respondió sin tapujos diversas preguntas sobre su vida y su carrera en una extensa entrevista con la revista 'In Style' , en la cual aseguró que no ha sentido ningún achaque de salud, a sus casi 50 años .

Hace poco descubrió que tal vez necesitará lentes para leer, pero todavía no le ha llegado el momento. También admitió que, de vez en cuando, siente un dolorcito en el centro de la espalda, pero su energía sigue siendo la misma al igual que su memoria. "He cuidado muy bien de mi cuerpo y ahora se nota", presumió, recordando que no consume alcohol, ni cafeína y tampoco juega con sus horas de sueño. El descanso es vital para su salud física y emocional.