Irma Serrano recupera uno de sus tesoros, el teatro Fru- Fru

Después de dos años de batalla legal Irma Serrano ‘La Tigresa’ por fin recuperó los derechos del Teatro Fru Fru, recinto ubicado en el Centro de la Ciudad de México, un lugar histórico que le fue arrebatado a la actriz y cantante de 84 años de edad por su sobrina Pilar de León, quien hoy está presa en el reclusorio femenil por encontrarse culpable de robo y fraude a la polémica mujer.

Luis Felipe, sobrino de Irma y encargado de su cuidado, fue quien dio a conocer la noticia, además de que adelantó que el teatro estará en una extensiva remodelación para que pueda abrir sus puertas nuevamente.



Anahí, Silvia Pinal y hasta La Gaviota: las famosas que han tenido romances con políticos mexicanos

y el actual presidente de México Enrique Peña Nieto se conocieron cuando el mandatario era gobernador del Estado de México en el año 2008 y se casaron en el 2010. Rivera estuvo casada anteriormente con José Alberto Castro (hermano de Verónica Castro) con quién tuvo tres hijas y Peña Nieto con Mónica Pretelini Sáenz, quien murió en enero del 2007. Su relación ha sido documentada con amplitud, escrutinio y ambos han sido protagonistas de escándalos, recientemente la periodista mexicana Carmen Aristegui dio a conocerque pone en duda la validez de la unión

Su romance era de dominio popular y ella nunca lo ha negado: "ël me quería mucho y nunca me pidió que me callara o que no hablara de lo nuestro".



Muchos años corrió el rumor que el añejo Teatro Fru-Fru, que fue inaugurado hace más de un siglo, en 1899, había sido uno de los muchos regalos que Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, nombre real de la actriz, recibió de alguno de sus millonarios amantes: “Yo lo compré, nadie me lo regaló y tampoco costó la fortuna que todos creen, fue una buena inversión”, habría declarado tajante Serrano al programa 'En Compañía de', en 2015.

‘La Tigresa’, una mujer de mirada penetrante y carácter fuerte que conquistó a cuanto hombre quiso, confesó en alguna ocasión al programa de televisión ‘La Oreja’ que: “Yo me sabía bonita y había que sacarle provecho a aquello”.



Y vaya que lo hizo. Su belleza conquistó lo mismo a empresarios, hombres adinerados y hasta a quien fuera presidente de México entre 1964 y 1970, Gustavo Díaz Ordaz: “Tiré a la última cabeza donde había más, tuve suerte porque era bella, sí, pero no tan bella para la suerte que tuve”, declaró la vedette que sostuvo un romance de más de cinco años con el presidente al periodista mexicano Gustavo Adolfo Infante.



Así ha sido la carrera y vida de Irma Serrano, ‘La Tigresa’ que llega a los 84 años La actriz Irma Serrano nació el 9 de diciembre de 1933 en el estado de Chiapas, México, bajo el nombre de Irma Consuelo Cielo Serrano Castro. La también cantante y política mexicana ha dejado una huella imborrable en la farándula mexicana por su mística belleza, su fuerte carácter y por ser "calzonuda", como ella misma se describe. 0 Compartir Más conocida por el mote de 'La Tigresa', Irma saltó a la fama a principios de la década de 1960 gracias a su potente estilo para cantar la música ranchera, género en el que logró destacarse gracias a sus enérgicas interpretaciones. Su primer éxito fue 'Canción de un preso', de 1962. Le siguieron 'Prisionero de tus brazos', 'El amor de la paloma' y 'Nada gano con quererte'. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir 'La Tigresa' debutó en el cine tras haber triunfado como cantante de música vernácula. Su primera película fue 'El Santo y el Águila Real', en la que compartió créditos protagónicos con el luchador mexicano 'El Santo', en 1971. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en La actriz también participó en otras películas como 'El extra', al lado de Cantinflas; 'Tiburoneros' (de 1966) y 'La venganza de Gabino Barreda', en la que compartió créditos con el legendario cantante Antonio Aguilar. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Pero sin duda su película más popular fue 'La Martina', que protagonizó junto al actor Andrés García y donde interpretaba el tema de la película del mismo nombre, una de sus canciones más representativas. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir En 1973 Irma adquirió el viejo Teatro Virginia Fábregas, ubicado en la Ciudad de México, el cual data de 1899. Al convertirse en su propietaria lo remodeló e inauguró con el nombre de 'Teatro Fru Fru'. El estreno fue con el polémico montaje teatral 'Naná', en el que la señora aparecía totalmente desnuda. Foto: Instagram | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta obra estaba basada en la novela homónima de Emile Zolá, y fue producida y protagonizada por Serrano, quien años después habría de encabezar la versión cinematográfica que también generó polémica por su alto contenido erótico y casi pornográfico. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir La última aparición de 'La Tigresa' en una película, como parte del elenco principal, fue en 1986 en el filme 'Las amantes del señor de la noche', al lado de Isela Vega, también desnuda. A partir de ese momento la actriz apareció en películas como 'Lola la trailera' y 'Noches de cabaret', con pequeños papeles. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir En la década de 1990 la carrera de Irma tomó un giro totalmente inesperado, pues se dedicaría a la política. Fue diputada y senadora en tres ocasiones con dos partidos políticos mexicanos diferentes y una vez como independiente. Su última incursión en la política fue en el año 2000. Foto: GIPHY | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En las telenovelas la actriz tuvo pequeñas participaciones en 'La tierra', de 1974; y 'La Madrastra', de 2005. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En 1978 'La Tigresa' lanzó un libro autobiográfico llamado 'A calzón amarrado', coescrito con la periodista Elisa Robledo, en donde detalló pasajes muy íntimos de su vida personal y en donde balconeó y confirmó algunos rumores. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Uno de los involucrados en el libro de Irma fue el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, con quien la actriz mantuvo un intenso romance durante su mandato (1964- 1970) que incluso terminó en bofetada por parte de ella. Foto: Mezcalent/Google | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En 1982 la actriz volvió a publicar un libro, esta vez bajo el título 'Sin pelos en la lengua', mismo que reeditó en 2002. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La última vez que la vimos fue en la boda de Angélica Vale. La actriz se encontraría sana y tranquila en su casa de Chipas, de acuerdo con su sobrino. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir Actualmente la actriz tiene 84 años y vive retirada del medio artístico, al cuidado de su sobrino y dedicada a la familia. Foto: Mezcalent.com | Univision 0 Compartir



Este romance, además, era “prohibido” (Díaz Ordaz estaba casado con doña Guadalupe Borja), pero le dejó a Irma Serrano joyas, tierras y regalos. De aquel polémico mandatario mexicano, ella ha dicho: “Sí, lo quise mucho; él me quería mucho, me consentía mucho, nunca me prohibió o me dijo 'no hables de mí'”.

El suyo fue un romance del que todo México tenía conocimiento incluida doña Guadalupe Borja, primera dama de la nación: “ Una vez nos enojamos y le llevé serenata a los Pinos”, relató y cuentan que fue la esposa quien la corrió de la residencia presidencial con una bofetada.

Entre los regalos que él le dio, había una cama dorada con adornos en forma de cisne y que era donde ella pasaba la mayor parte del tiempo, recostada, y donde recibía hasta a los reporteros que buscaban una entrevista con ella entre los años 2005 y 2007, siempre acompañada por sus dos perritos. Esa cama, se dice, perteneció a Carlota Amalia , princesa de Bélgica, esposa de Maximiliano de Habsburgo, quien gobernó México como emperador en el Siglo XIX y que actualmente forma parte del mobiliario del Castillo de Chapultepec. La leyenda asegura que, en realidad, se trata de aquella en la que Serrano durmió muchos años en su mansión de la adinerada colonia Lomas de Chapultepec, en la Ciudad de México.



Los polémicos amores de 'La Tigresa', Irma Serrano Irma Serrano, mejor conocida por 'La Tigresa', fue una de las mujeres más hermosas de la década de 1960 y, por lo tanto, de las más asediadas por los galanes de la época, ya fueran políticos, cantantes o millonarios. 0 Compartir Si por algo fue conocida 'La Tigresa' fue por la naturaleza polémica de sus relaciones pasionales. La también cantante no ha tenido empacho en revelar con pelos y señales los detalles de sus romances. Foto: Televisa | Univision 0 Compartir En 2002 la intérprete de 'La Martina' confesó en el programa 'La ciudad del sexo' que en su vida sólo había tenido tres amores y que los demás habían sido 'acostones'. También escandalizó al revelar que a los hombres los prefería maduros y hasta homosexuales pues, dijo, son los mejores amantes. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Uno de sus tres amores fue el expresidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, con quien la actriz tuvo un romance a finales de la década de 1960. Foto: Mezcalent/Google | Univision 0 Compartir El romance entre 'La Tigresa' y el expresidente se dio durante los años que Ordaz gobernaba México (entre 1964 y 1970). Y aunque al principio todo se basaba en rumores, fue la misma actriz quien años más tarde lo confirmó en su libro de memorias 'A calzón amarrado', coescrito con la periodista Elisa Robledo y publicado en 1978. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La relación de Irma y el exmandatario culminó apenas unos meses antes de que terminara su gobierno, luego de que la entonces primera dama, Guadalupe Borja, se enterara de la relación extramarital de su esposo con la actriz, por lo que emprendió una campaña de veto en contra de la artista. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Serrano decidió vengarse de la mejor manera: el día del cumpleaños de la esposa de Ordaz se apareció con todo y mariachi en la residencia oficial con el pretexto de haber sido contratada para llevarle serenata a la primera dama. Ya ahí, 'La Tigresa' entonó la canción ranchera 'Por andar con un casado', ante la mirada atónita de su amante, de quien al final se despidió con una bofetada, de acuerdo a la narración de la actriz en su controversial libro. Foto: Getty Images | Univision 0 Compartir La actriz demostró en más de una ocasión que su debilidad fueron los políticos, pues 'La Tigresa' también mantuvo una relación con el entonces gobernador del estado mexicano de Veracruz, Fernando Casas Alemán, de quien fue amante cuando ella tenía apenas 17 años, en 1950. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir A mediadios de los años 70 'La Tigresa' conoció al empresario Alejo Peralta. De ese romance la actriz decidiría -muchos años después y ya entrada en los 70 años de edad- que se embarazaría in vitro, luego de que asegurara tener esperma de su amante, fallecido en 1997. 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en En enero de 2004, cuando la actriz tenía 71 años, reveló que 'había perdido el bebé' que segun sus declaraciones había fecundado con el esperma de su examor, Alejo Peralta, y que no había posibilidades de volverlo a intentar. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Otro de los polémicos romances de 'La Tigresa' fue el que mantuvo con el exparticipante de Big Brother, Patricio 'El Pato' Zambrano, y aunque el ahora político incluso decía amarla ante los medios, fue la misma Irma quien se encargó de poner en su lugar al oportunista joven. Foto: Twitter | Univision 0 Compartir "Nunca he andado con un tarugo y jamás andaré con un p...", dijo la actriz cuando le preguntaron sobre su romance con el exBig Brother en el programa 'La Ciudad del sexo". Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en 2004 sin duda fue un año movido para la actriz, pues pasó de 'perder a su bebé' a ser (más o menos) una mujer casada. En una ceremonia indígena la cantante presuntamente contrajo nupcias con el joven cantante José Julián, quien en ese momento intentaba destacar en el género ranchero. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir Sin embargo, la cantante lo echó de su lado apenas dos días después por considerar que "no cumplió como hombre", pues aseguró a los medios que el cantante de 29 años no consumó el matrimonio e hizo insinuaciones que ponían en duda la preferencia sexual del joven. Foto: Mezcalent | Univision 0 Compartir



Siendo célebre por su vanidad, Irma decoró con ostentoso lujo hasta el más pequeño rincón de su gran mansión de dos plantas rodeada por una piscina, jardines y una galería en la que abundaban retratos de ‘La Tigresa’, incluyendo uno pintado por el legendario muralista mexicano Diego Rivera, para quien posó a los 20 años de edad, en 1953. También fue una ávida coleccionista de antigüedades.

Irma nunca tuvo hijos ni se casó: “Porque nunca me lo propusieron”, afirmó. Sin embargo, en el descanso de las inmensas escaleras de aquella mansión en una exclusiva zona de la ciudad de México, había un enorme armario de madera que albergaba decenas de muñecas de porcelana: “[Esas muñecas] son regalos que me hicieron los hombres, no sé porque todos creían que tenía ganas de ser madre, la verdad no me pesa no haberlo sido. Creo que nunca lo deseé de verdad”.



En la época de los años 2000, cuando peleaba publicamente con María Félix para saber quién tenía más dinero y mejores joyas, Irma Serrano se convirtió en senadora Independiente (de ningún partido politico) de México, donde su presencia tampoco pasó desapercibida.

Sus diferencias con algunos políticos mexicanos dieron de qué hablar, sobre todo con el también senador Porfirío Muñoz Ledo: "Porque él menospreció a mis indígenas y yo lo llamé 'guajolote de Navidad', después lo degradé un poco y lo llamé 'gallina inflada'. Me lo voy a surtir porque además tengo ganas de dar el escándalo final", declaró en entrevista en el noticiero titular de Televisa- dirigido en ese entonces por Joaquín López Dóriga- y tiempo después, Serrano lo cumplió al darle una cachetada a Muñoz Ledo.



Irma Serrano ‘La Tigresa’, nuevamente envuelta entre estafas y juzgados Univision 0 Compartir



La belleza y juventud se esfumaron con el paso de los años, y algunos jóvenes que buscaban una oportunidad en el medio del espectáculo matizaron la soledad de Irma Serrano, como fue el caso del cantante de ranchero José Julián, el modelo Poncho DeNigris, o el exconcursante de 'Big Brother México' Patricio 'Pato' Zambrano: “Yo sé que a todos estos 'noviecitos' les da asco besar en la boca a una vieja como yo, pero eso es juego, yo sé que ninguno de ellos estuvo enamorado de mí, pero no me importa. Yo lo hago por tener compañía. ‘El Pato’ me saca a pasear, me acompaña a comer y es así como salgo de mi casa o para ver una película”.

Irma Serrano llega al 2018 con 84 años de edad, radica en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, al sur de México, con su sobrino Luis Felipe, quien es el encargado de procurarla y cuidarla: “Mi tía no quiere estar frente a los medios en este momento, está disfrutando su vida”, dijo en exclusiva a Univisión Entretenimiento el familiar de ‘La Tigresa’, quien sigue estando, aunque no lo desee, en el ojo del huracán.



