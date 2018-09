¿Cómo llegamos a esto? Irina Baeva responde a los 'haters' luego de su escándalo con Gabriel Soto

La actriz no solamente se defendió de los ataques que ha recibido en sus redes sociales, también se proclamó contra el ciberacoso que mucha gente sufre todos los días y les expresó su apoyo: “hoy levanto mi voz y la de miles de personas en contra del acoso. Basta de insultos. Basta de etiquetas. Porque yo no soy eso, soy Irina, y me gustaría que así me llamen”.