'HotSpanish' y Ben 'El Gringo' explican la ejecución de 'El Pirata de Culiacán': no coinciden en un punto

Los reconocidos 'youtubers' latinos Roberto González, 'HotSpanish', y Benjamín López, Ben 'El Gringo', rompieron el silencio tarde en la noche del jueves y en videos publicados en sus respectivos canales relataron cómo vivieron la ejecución a balazos de Juan Luis Laguna, conocido como 'El Pirata de Culiacán'.

'HotSpanish' y Ben 'El Gringo' dejaron claro que no cometieron ningún delito, que no son responsables de lo ocurrido y que no temen represalias pues ambos desconocen quiénes y por qué mataron a 'El Pirata de Culiacán'. Si accedieron a contar lo que pasó fue para aniquilar rumores de que los habían secuestrado, herido e incluso asesinado. Ambos quisieron contar su verdad a sus fans, que desde el pasado lunes se preguntaban a través de distintas redes sociales cuál era su verdadero estado.



En fotos: así se hizo famoso 'El Pirata de Culiacán', el youtuber asesinado a balazos en México Juan Luis Lagunas Rosales falleció el 18 de diciembre a los 17 años tras ser baleado en un bar en Zapopán, Jalisco. El joven se convirtió en un 'influencer' del género regional mexicano luego de que imágenes suyas borracho se popularizaran en YouTube en 2015. Tras su inesperada fama, se propuso construir una carrera alrededor del consumo del alcohol. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir . 'El Pirata', que nació en Sinaloa el 28 de abril de 2000, tenía claro cuál era su negocio: "Yo hago publicidad, promos y le subo videos a los artistas. Hago publicidad en todas partes. Voy yo, se los grabo y ganan seguidores, los etiqueto", según contó en una entrevista en junio a Univision Entretenimiento Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir El joven youtuber conocido como 'El Pirata de Culiacán' fue asesinado en Jalisco, México, el 18 de marzo. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Su cuenta de Instagram está llena de imágenes en las que se le ve con una lata de cerveza, como si estuviera festejando, si bien él reconoció que en el futuro quería dejar atrás esa etapa para "aprender a cantar". Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir "Quiero estar arriba pero cantando y pegar el show, eso estaría bien perro", dijo a Univision Entretenimiento. No llegó a cumplir con sus objetivos, aunque sí apareció en numerosos videos musicales de grupos de regional mexicano donde simplemente figuraba bailando y bebiendo alcohol. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Otro de los elementos con los que acostumbraba a dejarse ver es con armas, desde una pistola hasta fusiles de asalto, algo que no es infrecuente en el entorno de la música de los narcocorridos. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta imagen fue publicada en la cuenta de Instagram de 'El Pirata de Culiacán' el 3 de noviembre de 2016 Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Esta imagen es del 6 de octubre de 2017 y apareció en la cuenta de Twitter de 'El Pirata de Culiacán'. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Sus actividades le llevaron a crearse enemigos y el 13 de junio llegó a publicar un mensaje en Twitter en el que desmentía que su muerte: "Para los que dijeron que me mataron, no se apuren 'plebada', yo ando aquí bien cuidado". Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Como parte de su personaje público, este joven empezó a crear productos de mercadotecnia con su sobrenombre, como la gorra con la que posa en esta imagen. Foto del 6 de diciembre de 2017. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Su imagen se convirtió en reclamo para festejos, pero siempre asociado con las bebidas alcohólicas. Este evento se promocionó para el 25 de noviembre de 2017. En la fotografía se le ve con una barba de chivo, que se pintó para la ocasión. En una entrevista con Pepe Garza fechada el 16 de julio, el joven se reconoció como alcohólico. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir lo convertían en un referente negativo para la infancia, el joven se consolidó como figura pública en el género de regional mexicano. En esta fotografía del 22 de septiembre posa con Pancho Barraza, Fidel Rueda y otros artistas. A pesar de las críticas a las agrupaciones que contrataban a 'El Pirata', porque contribuían a fomentar su comportamiento y, el joven se consolidó como figura pública en el género de regional mexicano. En esta fotografía del 22 de septiembre posa con Pancho Barraza, Fidel Rueda y otros artistas. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Alán Ramírez, vocalista de la popular Banda MS, se retrató con 'El Pirata' el pasado 6 de otubre. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir El cantante Adriel Favela abraza con fuerza a 'El Pirata' en esta fotografía publicada el 24 de abril de 2017. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir 'El Pirata de Culiacán' también contaba entre su colección de conocidos ilustres al futbolista de Chivas Eduardo López 'Chofis'. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Beto Sierra, un reconocido 'influencer' del regional mexicano, fue no obstante quien más hizo por apoyar públicamente a 'El Pirata', con quien mantenía una relación de amistad. Fue Beto Sierra uno de los primeros que confirmó su muerte con este mensaje en Instagram publicado el 19 de diciembre: "DEP 'Pirata de Culiacán'. Viviste la vida muy rápido con tan solo 17 años. No fe 1 ni 2 las veces que platicamos que ya te calmaras, que dejaras el alcohol. Andabas viviendo la vida muy acelerado... pero nunca me hiciste caso y no te juzgo solo tú sabes lo que hacías, y dejar en claro que los que te conocieron saben que eras buena persona. Dios Te tenga en su gloria". Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Beto Sierra es un aficionado a los tigres e incluso tiene uno como mascota. 'El Pirata' se tatuó el rostro de un tigre en un brazo. Aquí se le ve cargando a uno de esos felinos. Foto del 29 de marzo de 2017. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir 'El Pirata de Culiacán' se grabó en situaciones complicadas, incluidas fuertes discusiones con otros jóvenes mientras él estaba borracho. También circula por internet un video en el que se refiere al conocido narcotraficante 'El Mencho' de forma burlona. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir Deslizar Aqui > publicidad Saltar Anuncio en Esta es la última fotografía publicada en Instagram por 'El Pirata de Culiacán' unas horas antes de ser acribillado en un bar en Jalisco por causas que no han sido clarificadas. Una selfie en la que se retrata frente al espejo y donde se observan sus tatuajes de tigre y pirata. Foto: El Pirata de Culiacán | Univision 0 Compartir

Sus miles de seguidores sabían que ellos estaban junto a 'El Pirata de Culiacán' pues a través de una transmisión en vivo, por Facebook, los vieron juntos. La noche del pasado lunes andaban grabando material y tras la mortal balacera ocurrida en el club nocturno Menta2 Cántaros lo único que había trascendido era la muerte del 'influencer' de 17 años, más poco se sabía de los 'youtubers' residentes en California.

El jueves en la noche, tres días después de vivir la peor experiencia de su existencia, Ben 'El Gringo' adelantó que tanto él como 'HotSpanish' publicarían sus versiones sobre la trágica noche, donde coincidieron en que estaban "en el lugar equivocado, con la persona equivocada".



Se desconoce el paradero de youtubers vinculados con 'El Pirata de Culiacán' Univision 0 Compartir

Roberto González, mejor conocido como 'HotSpanish', fue quien más detalles aportó. En su video explicó que había estado en Guadalajara, Jalisco, grabando un video musical y coordinando la creación de unas camisas que pronto pondría a la venta y que serían hechas allí en México. En medio de esas gestiones, decidió rentar un departamento para grabar la serie que llamó 'Brocoli Shore' y en la cual también participó Ben 'El Gringo', entre otros amigos. Su intención con estos videos, apuntó, era entretener y divertir a su audiencia, mostrando cómo vivían fiestando con chicas al "estilo MTV".

Según 'HotSpanish', el domingo recibió un mensaje directo de 'El Pirata de Culiacán', diciéndole que quería verlo y que grabaran algo. Se habían conocido el pasado octubre y esta sería la segunda ocasión en la cual se verían.



Hoy no hay video! No eh andado muy motivado para grabar más capítulos de Brócoli Shore — Roberto Gonzalez (@HotSpanishTV) December 18, 2017

El domingo, 'HotSpanish' no se sentía "con mucho ánimo, pues a la gente no le estaba gustando mucho lo que era el 'Brocoli Shore'... No quería grabar", admitió. Decidió tomarse el día y darse un espacio para pensar en cosas creativas para no seguir grabando escenas de pura fiesta, chicas y alcohol.

El lunes, volvió a recibir la llamada de 'El Pirata de Culiacán'. "El fue el que quería grabar conmigo ese día. El fue el que fue a mi lugar porque quería grabar", afirmó sobre el motivo que lo llevó en horas de la tarde a su departamento.

Entrada la noche, "los amigos de 'El Pirata' querían ir a tomar" y como 'HotSpanish' "no quería ser el aguafiestas", accedió a acompañarlos al club nocturno. Dijo que cuando llegaron no había mucha gente y que apenas les estaban acomodando la mesa cuando escuchó los disparos. Su instinto fue correr, protegerse. "Volteo y escucho pa pa pa pa pa... Sientes como que vas a morir. Entonces me paro, me escondo detrás de algo y veo que hay una puerta por detrás y corro".



publicidad

El no lo dijo, pero Ben 'El Gringo' aseguró en su video que a 'HotSpanish' una bala lo rozó y lo evidenció con una foto de la laceración.

A 'El Gringo' no le dio tiempo de correr. Según contó, se lanzó al suelo a esperar que terminara la balacera y cuando finalmente logró ponerse de pie, se preocupó porque no veía a 'HotSpanish' y no tenía ni idea de qué había ocurrido. Y no fue hasta las 3:00 de la tarde, casi 15 horas después de los hechos, que las autoridades le permitieron, al igual que a otras personas, abandonar el club nocturno.

¿Una cita amorosa era parte del plan?

Los dos coinciden en que todo ocurrió tan rápido, que ni siquiera vieron quién o quiénes dispararon. En lo que sus versiones no concuerdan es en el motivo que los llevó a juntarse con 'El Pirata de Culiacán' esa noche. Según 'HotSpanish', el joven de 17 años había insistido en ir a tomar algo juntos. Pero Ben, 'El Gringo', menciona que 'El Pirata' llegó hasta su departamento porque tenía una cita con una de las muchachas que los acompañaban en 'Brocoli Shore'.

En la grabación que mostró 'HotSpanish', se observa cómo horas antes de su asesinato, 'El Pirata de Culiacán' le quita el teléfono celular a una chica, le dice "hijo de tu puta madre" a la persona que estaba al otro lado de la línea antes de lanzar el aparato al vacío, mientras la chica le grita improperios.



Hasta el momento, la versión que ha cobrado más fuerza sobre el asesinato de 'El Pirata de Culiacán' apunta a un video en el que aparece insultando a Nemesio Oseguera Cervantes, apodado 'El Mencho', quien lidera el cártel de Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, las autoridades no han confirmado si la investigación de los hechos permite establecer que la ejecución fue por ese video o si se trató otra persona en polémica con el joven 'influencer'.