Los signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario están abriéndose a nueva oportunidades y opciones. Si tu vida en pareja está marchando bien, no la compliques con actitudes negativas o tristes que empañan la felicidad, vive cada día con toda la plenitud que sabes. No hagas nada que vaya contra los impulsos internos que surgen de tus necesidades biológicas. Si no tienes deseos de comer, no fuerces tu organismo. Vive lo más armoniosamente posible con la naturaleza y no necesitarás más nada. Diviértete en esta temporada, por supuesto, pero tampoco te extralimites porque aún queda mucho por celebrar.