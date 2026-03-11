Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: Leo, no te inquietes ni te desesperes

Leo: Aprovecha la energía de la luna menguante para recibir cariño y atención

Durante esta jornada, la energía de la luna menguante en Sagitario invita a los Leo a reflexionar sobre lo que realmente desean en sus vidas. Este es un momento propicio para dejar atrás lo que ya no les sirve y abrirse a nuevas oportunidades. A lo largo del día, pueden surgir situaciones que les permitan recibir el cariño y la atención que merecen, así como también la oportunidad de mimarse un poco más. Se recomienda aprovechar este tiempo para disfrutar de momentos de bienestar y satisfacción personal, permitiendo que otros también les brinden su apoyo. Es un buen día para meditar sobre las creencias limitantes y liberarse de ellas: - Donación de objetos no utilizados - Reflexión sobre deseos personales - Recepción de cariño y atención - Mimos y autocuidado - Apertura a nuevas oportunidades El clima general del día sugiere que es un momento ideal para centrarse en el bienestar emocional y físico, permitiendo que la energía fluya y se renueve en sus vidas.