Escorpión Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, miércoles 11 de marzo de 2026: Escorpión, todo lo que inicies se marca a tu favor Día mágico con luna menguante en Sagitario, ideal para soltar lo viejo y avanzar en el amor, especialmente para los escorpiones.

Video Horóscopos Escorpión 11 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este miércoles y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Hoy, la energía mágica de la luna menguante en Sagitario nos invita a liberar lo que ya no necesitamos, creando espacio para lo nuevo. Este es un momento propicio para los escorpiones, especialmente en el ámbito romántico y sentimental, donde los proyectos iniciados anteriormente comenzarán a avanzar rápidamente.

Escorpio: Potencia tus relaciones y proyectos hoy

Durante esta jornada, la energía de la luna menguante en Sagitario favorece a Escorpio, especialmente en el ámbito romántico y sentimental. Esto implica que es un momento propicio para dar continuidad a planes o proyectos que iniciaste a principios o mediados de octubre, los cuales comenzarán a avanzar rápidamente gracias a la influencia de Júpiter en Cáncer. A lo largo del día, podrías encontrarte en situaciones que te inviten a reflexionar sobre tus deseos y metas, lo que te permitirá clarificar tus pensamientos y abrirte a nuevas oportunidades. Se recomienda dedicar tiempo a escribir en un diario lo que realmente anhelas, lo que te ayudará a aprovechar mejor la jornada. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Relaciones románticas

Proyectos personales

Reflexión interna

Oportunidades de crecimiento

Desarrollo emocional

El clima general del día invita a Escorpio a conectar con sus emociones y a tomar decisiones que fortalezcan sus vínculos y aspiraciones. Aprovecha esta energía para avanzar en lo que realmente deseas.