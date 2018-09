Si eres un signo del elemento fuego, como Aries, Leo y Sagitario vive con intensidad tu realidad de hoy y no la eches a perder con lamentaciones del pasado. Una relación amistosa empieza a girar en un sentido íntimo y posiblemente alguien te proponga compartir su vida. Sería interesante explorar esa posibilidad, pero antes de comprometerte en firme trata de conocer mejor a la otra persona, no te lances a lo desconocido. La experiencia no se compra, y en tu caso, debes ser muy exigente para demandar lo justo pues en estos días se considera la opción de ofrecerte un trabajo con más responsabilidad, pero con el mismo salario. Aunque no sea tu intención causar un problema, tus palabras podrían ser mal interpretadas.