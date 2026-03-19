Géminis Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 19 de marzo de 2026: Géminis, momento de hablar y negociar Aprovecha la luna nueva en Aries para establecer intenciones y comunicarte. Géminis, es el momento ideal para negociar y actuar con confianza.

Video Horóscopos Géminis 19 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna nueva en Aries marca un momento propicio para establecer intenciones y dar inicio a nuevos proyectos. Con el ingreso del sol en Aries y el equinoccio de primavera, se favorecen las áreas de comunicación y negociación, especialmente para Géminis, quienes encontrarán oportunidades para actuar y concretar acuerdos.

PUBLICIDAD

Géminis: Expresa tus ideas y actúa con determinación hoy

Durante esta jornada, la energía de la luna nueva en Aries impulsa a Géminis a comunicarse y negociar. Este es un momento propicio para expresar tus pensamientos y llegar a acuerdos significativos. Las decisiones que tomes hoy pueden abrir puertas a oportunidades que estaban estancadas. Con Mercurio en movimiento directo a partir de mañana, es esencial que actúes con confianza y claridad. Aprovecha la energía del día para dar el primer paso hacia esos planes que has estado postergando. Recuerda que la intención es clave: hoy se ve especialmente potenciado:

Comunicación efectiva

Negociaciones exitosas

Expresión creativa

Establecimiento de metas

Iniciativas personales

El clima general del día sugiere que la energía de la luna nueva te brinda la oportunidad de avanzar en tus proyectos. Mantén una actitud proactiva y abierta a las posibilidades que se presenten y verás cómo tu determinación te lleva a alcanzar tus objetivos. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.