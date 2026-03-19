Leo Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 19 de marzo de 2026: Leo, día de abundancia y oportunidades Hoy, con la luna nueva en Aries, es un momento ideal para que Leo haga intenciones de amor y prosperidad. ¡Aprovecha la buena energía!

Video Horóscopos Leo 19 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Leo, según nos indica tu horóscopo, con la luna nueva en Aries iluminando el cielo y el sol a punto de ingresar en este signo, se abre un portal de abundancia y creatividad; aprovecha esta energía cósmica para hacer tus intenciones en silencio, dejando que el universo se encargue de manifestarlas sin revelar tus planes.

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Leo: Aprovecha tu intuición y creatividad hoy

Hoy, la energía de la luna nueva en Aries potencia la intuición y la creatividad de Leo, lo que sugiere un día propicio para tomar decisiones importantes y negociar. Las situaciones que se presenten pueden requerir de tu percepción aguda, así que confía en tus instintos. Es un momento ideal para establecer intenciones y visualizar tus metas, pero recuerda que es mejor mantener tus planes en privado para que se materialicen sin interferencias externas. Para aprovechar al máximo esta jornada, mantén una actitud positiva y abierta a las oportunidades que se presenten. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Intuición

Creatividad

Negociaciones

Abundancia

Prosperidad

El clima general del día invita a la reflexión y a la acción valiente, lo que puede llevar a Leo a acercarse a sus sueños y deseos más profundos. Es un momento de siembra que promete frutos en el futuro cercano. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.