Si tu signo es del elemento tierra, como Tauro, Virgo y Capricornio no te lamentes por no haber cumplido en su tiempo los dictados de tu corazón. El amor está rondándote. Dile “no” a quien debas decirle y “sí” a tus propias necesidades pues en cuestiones del amor debes equilibrar siempre el sentimiento con la razón. Si has estado buscando empleo y te sentías frustrado porque no lo conseguías, estás en buena disposición para intentarlo. Insiste, aunque en los primeros momentos te parezca que las puertas están cerradas. Tu constancia pagará.