Se suicida acosador de Sandra Bullock

El magistrado encargado del caso, donde se presentó como evidencia la grabación de Bullock, también le había impuesto una orden de alejamiento de la actriz por 10 años. Sin embargo, Corbett habría violado su libertad condicional al no presentarse a su visita semanal estipulada con un oficial y luego habría presuntamente amenazado a las autoridades que se presentaron en su casa, desde detrás de la barricada. Tras el operativo, la policía informó que el sospechoso: "Se encerró en el interior antes de quitarse la vida", según señaló la Associated Press a través del New York Times.