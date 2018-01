Descubre cómo por culpa de un stalker se hicieron amigas Jennifer Lawrence y Emma Stone

Aunque se hubiera pensado que Jennifer Lawrence y Emma Stone iniciaron su amistad por sus trabajos en Hollywood ahora se sabe que se conocieron por casualidad y acabaron convirtiéndose en súperamigas de una manera muy simpática.

Recientemente, Emma reveló en una entrevista con la revista W, que la existencia de esta 'power couple' existe gracias a la intervención inesperada de un sujeto únicamente conocido con el mote de 'John, el tipo de la orquesta', un presunto "acechador" que según la estrella de 'La La Land' es el responsable de que ella y la estrella de 'Los juegos del hambre' hayan congeniado y ahora sean íntimas.



"La cosa es que, aunque nos habíamos visto en fiestas y ceremonias y cosas así, en realidad Jen y yo no nos habíamos tratado. Así fue que nos mandamos mensajes durante como un año antes de conocernos cara a cara", explicó Emma. ". Una cosa que teníamos en común, era que a las dos nos llegaban estos ridículos mensajes de un tipo que conocíamos como 'John el de la orquesta'".

El apodo vino de que en sus mensajes - bastante jocosos- el personaje en cuestión solía decir '¡Hola, soy John! ¡Vayan calentado la orquesta!'. Como no eran mensajes agresivos, las actrices lo tomaron con humor y se dedicaron por horas a burlarse de su presunto acosador y un día quedaron de reunirse para tomar un café.



"Cuando le dije [a Jennifer] que pasara a mi casa, ella venía en camino y pensó, "Oh, dios mío, ¿qué tal si es John el de la orquesta?" Y también yo, "Oh, dios mío, ¿qué tal si es John el de la orquesta". Así que Jen me llamó y me dijo, "Solo quería asegurarme de que no fueras John el de la orquesta". Cuando oyó que no lo era, tocó a la puerta y así nos conocimos. Esa es la historia detrás nuestra adorable historia de amor".

Las dos amigas se han vuelto inseparables y se las ha visto mucho juntas, por lo que no sería raro que algún productor las invite a trabajar juntas en alguna película.

