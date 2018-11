Hermana de Karla Luna debutará en la comedia: “Todo lo aprendí de ella y sé que me ayudará desde el cielo”

En entrevista con Univision Entretenimiento, Erika Luna relató que para ella la comedia no es un mundo desconocido, pues tuvo la mejor maestra. “Yo aprendí de estar al lado de ella, me sabía todos sus chistes y rutinas. Estuve con ella 9 años", comentó antes de dejarle claro al público que ella no busca ni quiere ser "una lavandera; quiero ser Kika Luna”.