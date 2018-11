Geraldine Bazán revela si tiene un romance y no descarta a Santiago Ramundo

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la actriz de ‘Por amar sin ley’ reconoció que se está dando una nueva oportunidad en el amor y aunque aclaró que aún no tiene novio, sí existe un pretendient e .



“Por ahora no, aún no tengo una relación con nadie. Ya les había contado que tengo algún pretendiente por ahí, pero por ahora novio no”, dijo la ex de Gabriel Soto, quien dejó en suspenso la identidad del galán que la pretende.