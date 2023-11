Joven descubre que sus abuelos 'siguen vivos' gracias Google Maps: la conmovedora foto

Al buscar en la herramienta de geolocalización, Google maps, la casa de sus abuelos, el usuario de X (antes Twitter), Carlos Torres (@carlosaspe), dio con un detalle que lo conmovió a él y a otros internautas.

El 4 de julio de 2022, el joven compartió en redes sociales una imagen impactante, y es que, a pesar de que sus abuelos ya habían fallecido, en dicha aplicación parecían 'seguir vivos'.

¿Cómo es la foto en la que Carlos Aspe asegura que sus abuelitos 'siguen vivos'?

Torres, originario de Barcelona, España, se dio a la tarea de encontrar la casa de sus abuelitos que ya 'habían pasado a mejor vida' y quedó asombrado al descubrir una imagen de su madre, quien va a verlos. De inmediato compartió la captura en la red social X con una descripción que llamó la atención y alborotó en la plataforma.

"En Google Maps, mis abuelos siguen vivos y mi madre va por la sombra para llevarles comida", escribió.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de X ante la imagen de Google Maps?

Carlos, quien se describe como guionista, no se esperó el alcance que llegó a tener su foto, la cual conmovió a mucha gente y se viralizó rápidamente hasta llegar a los 60 mil 'me gusta', 2 mil compartidos y 471 comentarios en la red social.

Los usuarios de X y Google maps que vieron el posteo, se dedicaron a hacer lo propio con sus parientes muertos y buscaron su casa en la aplicación, compartiendo en los comentarios sus experiencias.

Muchos alzaron la voz para decir que sus abuelos, padres o hasta mascotas fallecidas también "seguían vivas" en Google maps.

"En google maps mi padre también vive y está esperándome a que baje para irnos a comer y celebrar que me habían dado destino en Villarrobledo", "Me has encogido el corazón", "Hermoso, lo hice y mi abuelito cuando iba a la tienda", "Mi abuela también, paseando por su calle como solía hacer", "Mi abuelo está todavía en el balcón esperándonos y me encanta verle allí. Siempre presente en mi corazón", "Viajando en el tiempo, mi perrito sigue vivo y observando al coche", comentaron algunos.

¿Cómo puedes ver a tus familiares fallecidos con Google maps?

Si abres Google maps desde tu computadora, colocas su dirección en el buscador y al darte la localización en la pantalla principal del lado derecho, en la esquina inferior derecha te aparece la vista 'Google street view', al darle clic te abre la imagen de cómo se ve en realidad la fachada de la casa que buscas y en la esquina superior izquierda te pone una fecha actual, pero al lado está la opción de 'Ver más fechas', por lo que puedes ver la imagen de este lugar como se veía en 2008, 2009, 2017, 2019, 2022 y en la actualidad.

Esto, además de mostrarte cómo se veían las personas que transitaban por esos lugares en esos momentos, también te brinda una imagen de cómo lucían esas casas y qué tanto han cambiado desde entonces.