DC Comics fue criticado por sus portadas de la Herencia Hispana: Hawkgirl sale como mesera

Blue Beetle será el primer superhéroe latino de DC en el cine, pero en los cómics hay varios personajes de esa casa editorial que comparten esos orígenes.

Para el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre, DC Cómics planea lanzar unas portadas variantes con sus superhéroes latinos como protagonistas.

El 17 de junio del 2022, la editorial de cómics presentó esas cubiertas a través de su cuenta oficial de Twitter. Las ilustraciones llamaron mucho la atención de los fans, aunque quizás no por las razones que DC Comics quería.

"¡PRIMER vistazo en el hilo! En honor al Mes de la Herencia Hispana, presentaremos siete portadas variantes junto con nuevas historias a lo largo de septiembre. MULTIVERSITY: TEEN JUSTICE #4 sale primero, a la venta el 6 de septiembre"

DC Comics: las críticas a sus portadas por el Mes de la Herencia Hispana

En las portadas que DC Comics presentó como parte de sus festejos del Mes de la Herencia Hispana, aparecen varios superhéroes muy populares como Hawkgirl o Green Lantern. El problema fue que, para algunos artistas y periodistas, las ilustraciones reflejan el poco conocimiento que tiene la editorial de la cultura latina.

Samana King, redactora de 'ScreenRant', calificó a las portadas como “reduccionistas” y “una falta de respeto a los artistas y a la comunidad”. Esto se debe a que en las imágenes, los superhéroes aparecen con algún platillo típico, dejando de lado a otros elementos culturales.

En una de las ilustraciones, Hawkgirl es una mesera en un restaurante de plátanos fritos, mientras que en otra aparece Blue Beetle volando desde un edificio mientras come varios tacos a la vez.

Edgardo Miranda-Rodríguez, autor de la serie de cómics 'La Borinqueña', fue muy crítico con la celebración de la Herencia Hispana de DC Comics, ya que según él nunca ha visto algo igual con otros superhéroes.

“Entonces, @DCComics piensa que estas portadas del Mes de la Herencia Hispana de sus superhéroes latinos comiendo comida étnica son una buena idea. Nunca he visto a Batman comiendo filete mignon, a Wonder Woman con un gyro o a Superman con atún a la cacerola, pero esto es lo que sucede cuando no estamos en el equipo editorial”, explicó el artista.

DC Comics: ¿Green Lantern aparece con una bolsa de tamales en una portada?

Pero de todas las portadas, la que causó más controversia fue protagonizada por el Green Lantern Kyle Rayner. En el dibujo, divulgado a través de redes sociales, se aprecia al superhéroe sosteniendo con su mano izquierda una bandera tricolor (parecida a la mexicana, pero sin el escudo), mientras que del otro lado lleva una bolsa de tamales.

Debido a que DC no compartió esta versión en su cuenta de Twitter, algunos fans pensaron que se trataba de una imagen alterada, pero en sitios oficiales de tiendas como Midtown Comics, ya está disponible para su venta este cómic con la portada de los tamales.

Jorge Molina, artista que ha trabajado para Marvel, DC y Activision Studios, es el autor de esta ilustración, pero de acuerdo con un mensaje que publicó en su cuenta oficial de Twitter, el diseño que dio vuelta al mundo en Internet no es la versión final.

“Buenas noticias para todos !! Estoy emocionado de compartir la portada oficial del Mes de la Herencia Hispana de DC para 'Titans United: Bloodpact #1'. El homenaje a 'La Patria' es lo que sale en el cómic. Perdón por la confusión, la versión editada que dibujé era una opción alternativa, no definitiva”

La nueva ilustración, que es un homenaje al mural 'La Patria' del pintor mexicano Jorge González Camarena, muestra a Kyle Rayner con la bandera de México de su lado izquierdo (con el escudo completo) y con la linterna de los Green Lantern Corps en su mano derecha, mientras que a sus espaldas se aprecia una proyección esmeralda con el águila devorando a una serpiente.

Las portadas de DC Comics por el Mes de la Herencia Hispana: los fans opinaron al respecto

Como era de esperarse, los fans de los superhéroes no tardaron en dar su opinión acerca de las nuevas portadas de DC Comics. Algunos de ellos pensaron que las ilustraciones de DC lo único que refuerzan son las visiones estereotipadas de la comunidad latina.

“Este fan de DC de toda la vida está disgustado por las imágenes estereotipadas y ofensivas en estas portadas. La intolerancia directa que se muestra aquí es un insulto”

A este usuario de Twitter le confunde que en todas las portadas los superhéroes solo aparezcan comiendo algún platillo típico, sin ningún otro elemento cultural.

“¿Por qué todas las imágenes se centran en comer? Estoy confundido….”

Los fans también criticaron la aparente falta de creatividad, ya que según ellos no representan correctamente a la herencia latina y a todas sus aportaciones.

“En serio, no puedo olvidar lo patéticamente poco creativas que son estas portadas cuando se trata de representar visualmente la herencia hispana”

En otros casos, los fans no se sintieron insultados por el Green Lantern con tamales, pero sí consideraron un desatino cambiar la versión del artista.

“Esas portadas de herencia hispana de DC son bastante malas. No me siento insultado, pero tomar esa portada original de Green Lantern y pegarle una bolsa de tamales es vergonzoso.