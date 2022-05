Las pistas de que Batman se une a la comunidad LGBT+ en su nuevo cómic

Existen una infinidad de novelas gráficas que tiene como protagonista al millonario Bruce Wayne; sin embargo una dividió al Internet, pues podría confirmar que el hombre murciélago no es heterosexual.

El nuevo cómic de Batman insinua que es bisexual

'Batman: The Knight' es el más reciente cómic de Batman. Creado por Chip Zdarsky y, publicado el 18 de junio de 2022, actualmente lleva 5 tomos en total.

Este último fue el que comenzó a crear alboroto en redes sociales por una escena en particular que provocó sentimientos divididos en los fans.

En esta quinta entrega se puede apreciar a un joven Bruce Wayne platicando de manera normal con su compañero Anton, quien es el hijo biológico del gángster Charles Knight, un personaje que existe en el universo de Batman desde 1983.

En la parte final de su charla ambos se encuentran en una azotea tras ser liberados de una prisión rusa a una distancia muy corta uno del otro y no dejan de verse a los ojos, lo cual da la apariencia como si estuvieran a punto de besarse en los labios, pese a que son abruptamente interrumpidos por la ex agente de la KGB Avery Oblonsky.

Ambos aclaran que no estaba pasando nada importante, pero voltean de nuevo a verse con una sonrisa pequeña en el rostro como si se trata de algo más que una amistad.

No pasó mucho tiempo para que las viñetas del encuentro cercano que insinua atracción física inmediata le dieran la vuelta al Internet, lo cual puso a debatir a los internautas sobre si era una buena idea continuar por este camino que revelaría a un Bruce Watne bisexual o no.

"No sé ustedes, pero si Batman resulta ser bisexual jamás voy a dejar de hablar de ello", "Un Batman bisexual podría cambiar la historia y no creo que para bien, no lo apruebo', "Batman es bisexual, no esperaba menos del super héroe más chingón del universo", "¿Podemos celebrar que Batman es bi?", o "No entiendo por qué quieren hacer a todos los superhéroes de la comunidad LGBT, ya déjenlos en paz", son algunas de las posturas en Twitter.

Las pistas siempre estuvieron ahí

Otros tantos están seguros de que Batman siempre fue bisexual y que tanto en los cómics como series animadas ya había dado pistas por las actitudes que tenía con sus amigos y enemigos, sólo que no habían sido tomadas con relevancia.

¿Se llevará a las pantallas su orientación sexual?

Si bien unos están a favor y otros claramente en contra, DC Comics no ha confirmado esta información de forma oficial, así que hasta el momento son especulaciones que podrían esclarecer en los siguientes tomos de 'Batman: The Knight'.

La posible orientación sexual de Bruce Wayne provocó que diversos artistas ya hayan dibujado al Caballero de la Noche posando con una bandera bisexual detrás de él, la cual se caracteriza por tener los colores magenta, lavanda y azul marino.

Incluso su distintivo logo en el pecho fue decorado con franjas para demostrar su orgullo de pertenecer a la comunidad LGBTQ+.

Dos villanas de Batman pertenecen a la comunidad LGBTQ+

El tema de la inclusión en los cómics siempre ha sido muy polémico y, de hecho en junio 2021, las redes sociales también se volvieron tendencia debido a que en la anterior conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGBTQ+ se mostró la portada del cómic 'Harley Quinn' #25, la cual era desconocida para muchos lectores nuevos.

La ilustración enfatiza un beso entre Harley Quinn y Poison Ivy, dos villanas que pertenecen a la saga de Batman.