8 formas de matar a Wolverine: su factor de curación no es un problema

Video Todas las variantes de Wolverine que vimos en ‘Deadpool 3’ y a qué película o cómic pertenecen

En los X-Men podemos encontrar mutantes de todo tipo, con la capacidad de teletransportarse, con un vistoso pelaje azul, con habilidades telepáticas y con el poder de destruir completamente a la humanidad. Pero entre todos ellos el más popular (y peligroso) es Logan, mejor conocido como Wolverine.

Este mutante fue víctima de un experimento gubernamental para crear al soldado perfecto. Aprovecharon sus habilidades regenerativas para insertarle un esqueleto de adamantium, el segundo metal más resistente del mundo.

Su tormentoso pasado, su mal genio y sus garras lo hacen un rival muy peligroso, pero lo que realmente lo hace destacar es su avanzado factor de regeneración.

¿Cómo derrotar a Wolverine? Formas en que puede morir

No importa cuántas veces le dispares, siempre se pondrá de pie e intentará cortar en delgadas rebanadas a sus enemigos. Si bien es un héroe muy difícil de matar, se ha demostrado que es posible acabar con él si se tiene un buen plan.

A continuación te mostramos 8 formas de vencer a Wolverine y sobrevivir en el intento (en la mayoría de ellas).

#1 Incinerarlo

En 'Days of the future Past' se reveló una de las formas más efectivas de derrotar a Wolverine. En este cómic, fue Kitty Pride la que fue transportada al pasado, dejando a Logan enfrentándose a los horrores de su presente.

Poco después de eso, es incinerado completamente por un robot centinela, lo que significó su muerte. Wolverine necesita que por lo menos una parte de su cuerpo exista para poder regenerarse, de otro modo es imposible para él.

#2 Ahogarlo

Es cierto, para este método se necesita a alguien lo suficientemente fuerte y resistente como para contener a Wolverine en el agua el tiempo suficiente, pero no es imposible.

En los cómics en una ocasión vimos como Sabertooth intentó ahogar a Logan, mientras que al mismo tiempo le decía que su factor de curación no podrá regenerar su cerebro asfixiado.

Afortunadamente, Logan se salvó de la muerte cerebral gracias a que logró encajar una de sus garras en su enemigo, por lo que nunca se comprobó si este método era eficaz o no.

#3 Usar a Hulk

Como Loki lo comprobó en el MCU, Hulk es una ventaja enorme para los Avengers o cualquier otro equipo que lo tenga, ya que básicamente entre más enojado más poderoso es.

Wolverine originalmente estaba planeado para ser un villano para el gigante verde, por lo que en varias ocasiones el doctor Banner y Logan se han enfrentado con resultados poco favorables para el mutante.

Hulk le ha roto el cuello, molido a golpes y separado su cuerpo en dos mitades, por lo que quizás el mejor método para detener a Wolverine sería enfrentarlo a Hulk.

Pero el problema es que quizás después se tenga que lidiar con un Hulk descarriado, pero también hay solución para eso.

#4 Decapitación

Este método puede parecer simple y a la vez poco extremo, pero fue el propio Charles Xavier quien lo ideó.

El profesor X quiere mucho a sus alumnos, pero también sabe que como líder de los X-Men tiene una gran responsabilidad en caso de que uno de sus miembros se pase al lado oscuro. Es por eso que pensó en varios planes de contingencia para derrotar a cada uno de sus X-Men en caso de que sea necesario.

Para derrotar a Wolverine es necesario decapitarlo y de inmediato separar la cabeza del cuerpo, de preferencia lo más lejos posible, para que no pueda regenerarse.

#5 Apagar su factor curativo

Desactivar su factor de regeneración es más fácil de lo que parece, sobre todo si cuentas con aliados como Leech, que tiene el poder de desactivar el poder de otros mutantes.

Si no cuentas con un amigo con ese don, en el universo Marvel existen cientos de artefactos con la misma función, desde esposas supresoras del gen x hasta celdas que nulifican los poderes mutantes. Si le quitas el factor curativo, una simple bala podría terminar con la vida del mutante más famoso de los X-Men.

#6 La espada Muramasa

En el Universo Marvel hay muchos artefactos que podrían acabar con Wolverine, pero el que quizás sea el más sencillo de manejar es la espada Muramasa.

Esta arma fue creada para Logan, y al igual que él, puede cortar lo que sea, pero con un poder extra: puede anular los factores de curación.

En una ocasión, Wolverine fue herido con esa arma, y tardó varios días en curar una herida que en otras circunstancias habría solucionado en minutos.

Se necesitaría a un espadachín lo suficientemente hábil como para derrotar a Wolverine en un duelo y cortarlo de tal forma que no pueda regenerarse.

#7 Usa un virus

En una de las historias de la continuidad principal de Marvel, Wolverine se contagió de un virus del microverso, el cual desactivó su factor de curación y lo dejó inmune a heridas y a la muerte.

Las mentes más brillantes de Marvel, como Hank Pym y Reed Richards, lo examinaron, pero no pudieron encontrar una cura a su problema.

#8 Usa a Punisher

Por lo regular, Punisher y Logan se llevan bien, pero durante el cómic 'The Punisher kills the Marvel Universe', eso no fue así.

En esa realidad, la familia de Frank Castle murió cuando quedaron atrapados en una pelea de los Avengers y los X-Men contra Brood. Ese evento hizo que The Punisher cazara a los involucrados uno a uno.

Cuando llegó el turno de Wolverine, Frank lo único que hizo, después de dominarlo en un combate cuerpo a cuerpo, fue lanzarlo a un transformador eléctrico, en donde se quemó completamente. Lo poco que quedó de Wolverine fue su brillante esqueleto, y Punisher obtuvo su venganza.