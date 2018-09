Familia de Mac Miller confirma su muerte: el rapero que dejó la escuela por el hip-hop y no controló los vicios

Malcom James McCormick era el verdadero nombre del rapero estadounidense de 26 años. Mac Miller fue encontrado sin vida este viernes 7 de septiembre en su casa de San Fernando Valley, California. De acuerdo a información del portal de entretenimiento TMZ, habría muerto a consecuencia de una sobredosis.

La familia de McCormick confirmó su muerte a través de un comunicado en el que señalaron que "él era una luz brillante en este mundo para su familia, sus amigos y fans".



El rapero fue novio de la estrella pop Ariana Grande hasta mayo de 2018 y terminaron su relación justamente por las adiciones de Miller. "No soy niñera o una madre y ninguna mujer debería sentir que necesitan serlo. Me he preocupado por él y he tratado de apoyar su sobriedad y he rezado por su balance durante años, pero avergonzar y culpar a las mujeres por la incapacidad de un hombre para controlarse es un problema muy grave", escribió la cantante en su cuenta de instagram, después de que su expareja protagonizara un accidente automovilístico por conducir en estado de ebriedad.

La historia de amor de Ariana Grande y Mac Miller comenzó con un tweet, luego surgió una amistad construida a partir de sus primeras colaboraciones: primero, "Baby It's Cold Outside", luego con el contagioso éxito "The Way", antes de que surgiera una relación de pareja. Poco tiempo después de terminar con Miller, Grande se comprometió con un comendiante de 'SNL'.



Malcolm James McCormick nació el 19 de enero de 1992 en Pittsburgh, Pensilvania, era hijo de Karen Meyers, una fotógrafa, y de Mark McCormick, un arquitecto. Mac Miller decidió centrar su carrera en el hip hop y dejar de lado los estudios, aunque no se lo tomaba muy seriamente al principio, más tarde señaló: “Una vez me enteré que el hip hop es casi como un trabajo me lo tomé mucho más en serio y no he parado desde que cumplí 15 años”.

La última publicación en Instagram del cantante estadounidense fue justamente un día antes de su muerte, el 6 de septiembre, con un retrato del fotógrafo Christaan Felberen quien le hizo una serie de fotografías para ilustrar un reportaje de Vulture. Esta última imagen del rapero cuenta con más de 50 mil mensajes que no pueden creer su muerte.

Sin embargo, en sus 'stories' 14 horas antes que se conociera su muerte, Mac Mieller compartió cuatro videos donde se ve un tocadiscos y una consola de audio en un espacio que es alumbrado por una lámpara. Se escucha música, aunque no se distingue bien el tema, se desconoce si se trata de un nuevo sencillo en el que trabajaba.



Músicos y raperos están consternados con la noticia. Uno de ellos es Sir Michael, quien le escribió un emotivo mensaje en su última publicación: “Te amo hermano tan pronto como deje de llorar voy a terminar lo que prometimos”. Por su parte Ariana Grande no ha dicho nada al respecto, el día antes de la muerte de su ex se encontraba en Londres a donde acudió a dar un concierto.