Exmánager de Juan Gabriel insiste en que el cantante está vivo y da una fecha para su reaparición

Sobre la batalla legal por la herencia , el exmánager del cantautor asevera que todos los trámites y documentos son falsos: "Son puras mentiras eso, Juan Gabriel tiene el testamento , lo demás es pura charlatanería. Todo lo que ha hecho Iván es puro cuento, él no se puede quedar con nada, quiso cobrar las regalías y le pidieron el acta de defunción de Alberto Aguilera Valadez, ¿de dónde? si está vivo , no ha podido hacer nada", dijo para el show del periodista Juan José Origel.

También acusó a Iván y a su esposa Simona de abandonar a su padre y les mandó un mensaje: "Iván no has cumplido el trato con Alberto, lo has abandonado y usted Simona no se meta con Alberto ya, no le vamos a decir nunca en dónde está y aunque usted amenazó que lo va a encontrar, nunca lo va a encontrar”.