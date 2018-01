Exclusiva: ‘Nina', de 'Cachún cachún ra ra' y sus recuerdos de los 80 y de Viridiana Alatriste

‘Babi'’, ‘Chicho’, ‘Petunia’, 'Porkirio', 'Viri' y ‘Nina la Punk’ fueron algunos de los nombres que marcaron la década de 1980 con la serie de comedia ‘¡Cachún cachún ra ra!, en la que 11 jóvenes conformaban el elenco base. Entre ellos destacó Ariane Pellicer, quien charló en exclusiva con Univision Entretenimiento: “Todavía nos vemos esporádicamente porque luego no coincidimos”.

Viridiana Alatriste, Martha Zavaleta, Rosita Pelayo, Alejando Ciangherotti III, Pepe Magaña, Lupita Sandoval, Gerardo González, Lili Garza, Alicia Encinas, Alma Delfina y Fernando Arau, entre otros, fueron los compañeros de Ariane Pellicer en el programa, y juntos crearon una amistad muy sólida: “ Era una hermandad, ya que prácticamente vivimos juntos durante siete años en el mismo foro”.



El foro 8 de Televisa San Ángel fue testigo de lágrimas y risas de aquellos jóvenes que hoy, siendo todos unos adultos, se reúnen sólo en ocasiones importantes: “Es gratificante vernos y si alguien tiene algún problema ahí estamos, ahí seguimos, aunque no nos ha tocado trabajar juntos nuevamente”, comenta Ariane, quien hoy en día es actriz, productora y guionista.

“A mí, 'Nina' me dio muchísimo, la amo, la gente cada que me ve la recuerda con mucho cariño al igual que yo”, expresa la acriz, previo a un largo suspiro que pareciera la remonta a aquella época donde traía su cabellera corta y llena de crepé con laca y maquillaje pesado en el rostro.

' Nina la Punk', recuerda, nació como todos los demás personajes, cuando Luis de Llano convocó a actores del entonces naciente CEA de Televisa en 1981, para crear un elenco de comedia inspirado en un formato americano. "El personaje se llamaba 'Nina', por la cantante alemana Nina Hagen. Yo tenía 17 años, había estudiado en Londres y me encantaba toda la onda de lo ' punk', ' dark' y bandas como The Cure. Entonces yo llegué con mi propuesta, a Luis le latió y de ahí nació el personaje."



Hija de la célebre actriz mexicana Pilar Pellicer y del escultor estadounidense James Metcalf, Ariane nació en París en 1964 y pasó sus primeros 18 meses de vida ahí. Su padre estudiaba arte y su madre actuación. Después regresaron a México y ella creció siempre en un ambiente bohemio y cerca de los foros de teatro y televisión, donde su madre trabajaba mucho. Cuando sus padres se divorciaron en 1978, Ariane fue enviada como interna a Inglaterra y ahí fue donde se volvió más independiente y nació el personaje que la hiciera famosa.

"Es bien raro, la verdad. Yo venía de otra onda completamente. O sea, leía cosas como la poesía de Baudelaire o a Georges Bataille, y era muy intensa: me gustaba mucho el cine europeo y yo quería hacer cosas como de Ingmar Bergman y así. De pronto, pues me ofrecen este programa que era chusco, era simpático y yo soy esta punketa que de todo protesta, y dice "¡qué horror!", porque esa era mi frase. Todos teníamos que tener una, y nos la inventábamos y la mía era "¡qué horror!".



La actriz se ríe al recordar esos momentos: "Figúrate, yo que era así toda esnob y tan seria, haciendo un programa de cotorreo. Y primero pensé, bueno, me van a odiar, a la primera que meta la pata me van a mandar a volar. Creí que igual no pasaba nada, porque hicimos el piloto en junio, o julio, creo y el programa no salió al aire sino hasta octubre o noviembre. Yo llegué a pensar: 'bueno, pues no les gusté, igual y ya no voy a ser actriz. Puedo ser bailarina, o estudiar alguna otra cosa'".