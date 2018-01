El melancólico mensaje con el que Hiromi fue recordada por su hermana

Hiromi Hayakawa murió el 27 de septiembre de 2017, y hace unos días, cuando se cumplieron 4 meses de la partida de la actriz, su hermana Kaori, la recordó con una fotografía y un emotivo mensaje.

A Hiromi le sobreviven sus padres don Alfonso y doña Lourdes, su viudo Fernando Santana y su hermana Kaori, quien tambien es actriz y compartió el dolor que le causa la prematura partida de Hiromi.



Ella falleció el 24 de abril del 2016 a causa de un accidente automovilístico, iba en una moto y no llevaba casco por lo que murió en el impacto. Lina tenía 24 años.

Karla se vio envuelta en rumores desde que estaba en 'Las tontas no van al cielo' en el 2008. Se decía que padecía anorexia aunque ella siempre lo negó.

era muy conocida por sus actuaciones en exitosas telenovelas como 'Alcanzar una estrella' (1990), 'Baila conmigo' (1992), 'Buscando el paraíso' (1993) y 'El alma no tiene color' (1997), entre otras.

No podemos olvidar a, quien conmocionó al mundo del espectáculo con su muerte.



Para recordar la ausencia de la cantante y su pequeña Julieta, Kaori compartió una imagen de Hiromi mientras estaba en el escenario de 'Mentiras el musical' y con este mensaje:



"No pasa un día sin que me hagas falta, y no pasa un día sin que te sienta cerca... 4"